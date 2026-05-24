Nivel Real Madrid: la brutal rutina física de Keylor Navas en Pumas

La élite no se improvisa. Y en Pumas lo han comprobado desde la llegada de Keylor Navas.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “Convocados”, el preparador físico del equipo universitario Guillermo Hamdan Zaragoza reveló detalles de la exigente rutina del arquero costarricense y lanzó una frase que retrata el nivel competitivo con el que trabaja diariamente el tricampeón de Europa: “Es el jugador más rápido que tenemos”.

Lejos de tratarse de una declaración exagerada, Hamdan explicó que Navas sobresale en pruebas de desplazamiento corto, reacción y explosividad, cualidades que mantiene gracias a una preparación física casi obsesiva, diseñada bajo estándares de élite mundial.

“Es el jugador más rápido que tenemos en cuanto a desplazamiento de punto A a punto B”, señaló el integrante del cuerpo técnico auriazul, sorprendido por las condiciones atléticas del guardameta de 39 años.

La metodología de trabajo de Keylor comienza desde temprano. Según relató Hamdan, el arquero suele entrenar en ayunas, acompañado únicamente de café o té, antes de iniciar sesiones preventivas enfocadas en evitar lesiones y mantener su capacidad física al máximo nivel.

“No tiene un gramo de grasa en el cuerpo. Me impresionó cuando lo vi”, confesó el preparador físico, quien además detalló que el costarricense dedica más de hora y media diaria únicamente a trabajos de recuperación y terapia física.

La rutina incluye ejercicios específicos para portero, fortalecimiento de la zona media, sesiones de hielo, jacuzzi, masaje y trabajos complementarios que normalmente sólo realizan futbolistas de la máxima élite internacional. Incluso, Hamdan reveló que Navas pidió adaptar una bicicleta de spinning dentro del sauna para continuar con el desgaste físico mientras realiza recuperación muscular.

La disciplina también se refleja en su alimentación. El exguardameta del Real Madrid y Paris Saint-Germain mantiene una dieta estricta.

"Come mucha verdura, casi no come hidratos, y come mucha comida horneada, pollo, carne, pero horneada para evitar cocinar con aceites o distintas grasas”, explicó.

El preparador físico, quien nació en México y se formó profesionalmente en España, añadió que el guardameta mantiene una rutina casi obsesiva fuera de las instalaciones del club, pues cuenta con gimnasio, sauna, bicicletas y cámaras hiperbáricas en casa para continuar su preparación por las tardes.

"A él no le importa gastar 100 mil dólares en aparatos porque lo considera como una inversión".

Para Hamdan Zaragoza, el profesionalismo del arquero costarricense pertenece a un grupo selecto dentro del futbol mundial.

“Es nivel Real Madrid. Esta rutina la puede tener Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos… apenas el 5% o 10% de los jugadores lo hacen de esa manera”, explicó en la charla.

La presencia de Keylor Navas no sólo ha elevado la competencia deportiva dentro de Pumas, sino que también ha instalado una cultura de disciplina y preparación física que impacta directamente en el vestidor universitario. A sus 39 años, uno más que el técnico Efraín Juárez, el arquero costarricense demuestra que la diferencia entre un futbolista profesional y una leyenda está en los hábitos diarios.