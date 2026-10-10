Kevin Zenón marca su primer gol con Atlas en el Clásico Tapatío

El argentino Kevin Zenón marcó su primer gol con el Atlas en el Clásico Tapatío contra el Guadalajara, disputado en el Estadio Jalisco. El atacante abrió el marcador al minuto 50, después de aprovechar un pase largo de Paulo Ramírez y superar en velocidad a la defensa rojiblanca.

El futbolista consiguió su primera anotación en el tercer partido con el Rojinegro y en su segunda aparición como titular. Desde su llegada al equipo durante el mercado de verano, procedente de Boca Juniors de Argentina, todavía no había conseguido marcar con su nuevo club.

Kevin Zenón marcó su primer gol con Atlas. Juan Carlos Ocampo/Mexsport

Zenón aprovecha un pase largo para abrir el marcador

La jugada del gol comenzó con un servicio de Paulo Ramírez desde atrás de la mitad de la cancha. Zenón atacó el espacio y le ganó la carrera a los defensores de Chivas, quienes intentaban contener el avance en una situación de dos contra dos frente a los atacantes.

Tras controlar el balón, el argentino condujo hacia el área para quedar frente al guardameta Raúl “Tala” Rangel. Con el portero como último obstáculo, definió hacia el costado derecho y consiguió la anotación que adelantó a los locales en el Clásico Tapatío.

Pese al gol del argentino, el Guadalajara terminó anotando el gol del empate en los minutos finales del encuentro por conducto de Ángel "Cuate" Sepúlveda. El 1-1 fue el resultado final del encuentro en la cancha del Estadio Jalisco.

Los números de Kevin Zenón antes de llegar al Atlas

Durante su etapa con Boca Juniors, Zenón disputó 92 partidos entre todas las competiciones, con un registro de 11 goles y ocho asistencias. Su paso por el conjunto argentino representó una parte de su trayectoria antes de incorporarse al futbol mexicano.

Anteriormente, el mediocampista jugó con Unión de Santa Fe, equipo con el que acumuló 113 encuentros. En ese periodo anotó seis goles y repartió 10 asistencias, cifras que forman parte de su recorrido en el futbol argentino.

Con su anotación frente al Guadalajara, el futbolista abrió su cuenta goleadora con el Atlas. En sus primeros tres partidos con la camiseta rojinegra suma un gol y dos asistencias, que han marcado el paso de su equipo durante el Apertura 2026 de la Liga MX.