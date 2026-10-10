El mexicano Jorge Ruvalcaba marca en la goleada de New York Red Bulls ante San Diego FC

El mexicano Jorge Ruvalcaba marcó un gol en la victoria 4-1 del New York Red Bull sobre San Diego FC en la MLS. El exjugador de Pumas anotó al minuto 27, cuando los neoyorquinos ya ganaban por dos goles.

La acción comenzó con Ruvalcaba en el sector derecho del área chica. Ante la salida del guardameta CJ dos Santos, el mexicano giró sobre su propio eje para encontrar un espacio de disparo y superar al portero, quien intentó corregir su posición mientras la defensa no lograba cubrir la jugada.

El atacante aprovechó el espacio disponible para enviar el balón al fondo de la portería y colocar el 3-0 en el marcador. Su anotación encaminó al conjunto neoyorquino hacia una victoria que terminó por concretarse con un cuarto tanto en los minutos finales.

Ruvalcaba se suma a la goleada en el primer tiempo

El New York Red Bull construyó la mayor parte de su ventaja durante la primera mitad, con tres anotaciones en los primeros 27 minutos del encuentro. Julian Hall abrió el marcador al minuto 15 y Devin Padelford amplió la diferencia cinco minutos después.

Con el equipo local arriba 2-0, Ruvalcaba apareció para firmar el tercer tanto. La jugada individual del mexicano permitió que los Toros de Nueva York se fueran al descanso con una ventaja importante, después de aprovechar sus oportunidades frente al arco rival.

La anotación también destacó por la manera en que el delantero resolvió la jugada bajo presión. Ante el achique de CJ dos Santos y la falta de coordinación de los defensores para realizar la cobertura, encontró el ángulo necesario para definir.

San Diego descuenta, pero el Red Bull sentencia el partido

En la segunda mitad, San Diego FC consiguió reducir la diferencia con un gol de Cédric Bakambu. Sin embargo, el conjunto visitante no logró acercarse más en el marcador y el equipo neoyorquino conservó el control de la ventaja durante el resto del encuentro.

Ya en el tiempo agregado, Eric Maxim Choupo-Moting marcó el cuarto tanto del New York Red Bull para establecer el 4-1 definitivo. La anotación cerró una actuación ofensiva en la que cuatro futbolistas diferentes participaron en el marcador.

El resultado permitió al equipo de Ruvalcaba alcanzar los 36 puntos después de 28 partidos disputados y colocarse momentáneamente en la octava posición de la Conferencia Este.