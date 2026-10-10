Ángel Sepúlveda salva a Chivas y a Gabriel Milito en el Clásico Tapatío

De villano a héroe, fue lo que vivió Ángel Sepúlveda en este Clásico Tapatío. Falló un penalti, pero cerca del final logró anotar el gol con el que Chivas se llevó un punto ante el Atlas (1-1).

Todo fue felicidad en el cierre del partido, pero hay motivos para preocuparse, ya que las lesiones no dejan a este equipo; Diego Campillo salió lesionado y parece que va para largo.

Aunque otra vez hay que analizar lo que pasa en Chivas, un primer tiempo sobresaliente, impecable en muchos sentidos, pero sin anotar.

Así celebró Ángel Sepúlveda su gol ante Atlas MEXSPORT

La polémica en el Clásico Tapatío llegó rápido. Apenas al minuto 1, Jorge Sánchez metió una mano clara, pero el ‘Gato’ Ortiz señaló una falta previa de Sepu. En la repetición y de acuerdo con expertos en arbitraje, Marco Antonio se equivocó y debió señalar penalti en favor del Rebaño.

Pero después, la figura de Camilo Vargas se agrandó una vez más. Dos grandes atajadas por parte del colombiano y un medio tiempo sin goles.

La defensa y las lesiones, un malestar para Chivas

Lo malo ocurrió en el segundo tiempo, donde Campillo no pudo continuar y se vino el debut en primera de Carlos Hernández, quien esa juventud le costó en el gol rojinegro.

Un despeje largo, donde no midió de buena manera Hernández y la zaga defensiva y Zenon logró anotar el primer gol del Clásico.

Cuando todo parecía que Atlas se llevaba la victoria, el ‘Gato’ compenso el error del primer tiempo y señaló penalti para Chivas. Lo cobró Sepúlveda y una vez más, Camilo Vargas lo atajó.

Parecía la victoria rojinegra, pero Sepu no se achicó. Brian Gutiérrez recuperó, mandó para Ángel y este definió de buena manera para hacer el empate.

¿Qué viene para Chivas y Atlas?

Con este empate en el Clásico Tapatío, Chivas se coloca en cuarto lugar de la tabla general con 19 puntos, con posibilidad de bajar un lugar, mientras que Atlas es sexto con 18, también con chances de bajar posiciones.

El siguiente partido del Rebaño será ante Tigres en el Estadio Akron, mientras que los Rojinegros visitarán Aguascalientes para medirse al Necaxa.