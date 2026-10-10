¡Cleveland Guardians va a la Serie de Campeonato de la Liga Americana!

Cleveland Guardians logró su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, después de derrotar 0-2 a los White Sox de Chicago en el juego definitivo de la Serie Divisional que se disputó en el Progressive Field. El pitcheo fue fundamental (Gavin William se llevó la victoria). Ahora, enfrentarán a los Rays de Tampa Bay, serie que iniciará el próximo lunes.

Cleveland repitió lo que hizo en 2024, cuando accedió a la Serie de Campeonato al eliminar a Detroit en cinco juegos.

Con dos completas y ceros en la pizarra, la lluvia se intensificó y los aficionados empezaron a refugiarse.

José Ramírez impulsó la anotación de Steven Kwan Reuters

La lluvia se fue quitando poco a poco. Tras cuatro entradas y media en cero, los Guardianes comenzaron a preparar su ataque. Steven Kwan mandó un sencillo al jardín derecho. Enseguida, un error en el lanzamiento de Sean Burke provocó que José Ramírez se volara la cerca, con un batazo que fue a 97.2 mph y una distancia de 348 pies por el jardín derecho. El mejor jugador de la serie de Cleveland festejó en el bullpen colocándose su clásico casco.

Para la quinta baja, Peter Halpin se emocionó de más. Pegó una línea por el jardín derecho, llegó a segunda base y quiso más, por lo que emprendió la marcha a tercera, donde fue “cazado”.

Peter Halpin no se quedó conforme con llegar a segunda y fue por la tercera base, aunque fue ponchado Reuters

Para la sexta alta, Gavin William empezó a “descontrolarse”. Golpeó a Colson Montgomery con un lanzamiento, ponchó a Brenton Doyle, permitió un sencillo de Kyle Teel y recetó base por bolas a Miguel Vargas, por lo que fue revelado por Erik Sabrowski. Con casa llena para Chicago, Munetaka Murakami no pudo aprovechar la situación y se ponchó con un elevado de foul.

White Sox también hizo cambio de lanzador. Sean Burke dejó el montículo por Sean Newcomb.

Gavin William dejó el partido en la sexta alta con casa llena. Erik Sabrowski salvó la situación Reuters

Para la séptima alta, Cleveland movió a su lanzador y le funcionó. Hunter Gaddis reemplazó a Erik Sabrowski para sacar la entrada en blanco, permitiendo sólo un sencillo de Tristan Peters.

Cuando empezaba a ensombrecerse el panorama, Cleveland mandó un cerrador estelar. Cada Smith reemplazó a Gaddis para sacar la octava alta.

Las cosas se complicaron para Chicago en la octava baja. Peter Halpin pegó doblete, por lo que Grant Taylor entró al quite. El lanzador dio dos bases por bola y se llenó la casa. Chase DeLauter bateó rodado y Hapin fue ponchado en home. Jo Adell bateó rodado a tercera base, Miguel Vargas mandó a primera para concretar el tercer out.

En la novena alta, Munetaka Murakami se ponchó, lo mismo que Andrew Benintendi y Tristan Peters.

Este año, los Rays tuvieron marca de 5-1 frente a Cleveland.