Miguel Herrera se engancha con periodista tras caer ante Querétaro

Atlante y Miguel Herrera cayeron 2-0 frente a Querétaro y el conjunto de la capital complicó sus aspiraciones para ser parte de la Liguilla del Apertura 2026; el entrenador azulgrana se enganchó con un periodista al ser cuestionado por la táctica empleada en La Corregidora.

Destacando la paridad en el compromiso hasta el error del penal cometido, Miguel Herrera volvió a lamentar la falta de contundencia de su equipo en Querétaro, cuestión que le ha representado una gran pérdida de puntos a lo largo del presente Apertura 2026:

“No, para nada. Hasta la jugada del penal que es una equivocación nuestra el equipo estaba parejo. Ellos aprovechan este error y de ahí el partido se empieza a romper”.

Sobre lo que hace falta para que puedan ser parte de la Liguilla, el estratega del Atlante aseguró que la única forma de meterse entre los mejores 8 de la tabla de posiciones es ganar los partidos que les restan:

“Ganar. La clave es ganar, hoy hicimos un partido viniendo a buscar el resultado. Querétaro lo hizo bien, nos superó y si no ganamos no nos vamos a meter. Tenemos que trabajar mucho”.

Miguel Herrera durante el Apertura 2026, viviendo una nueva etapa como técnico del Atlante. Mexsport

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Miguel Herrera en la conferencia de prensa, ya que un periodista cuestionó las variantes tácticas empleadas, lo que generó la molestia del entrenador:

“¿Eres entrenador?, ¿Entonces cómo sabes que no fue un ajuste bueno?, No te contesto porque no eres entrenador, ya hablaste de parte táctica, no lo sabes y te contestaría algo si me haces una pregunta en concreto”.

Será el viernes 16 de octubre cuando Atlante reaparezca en la Liga MX para medirse ante Pumas en la cancha del Estadio Banorte, duelo correspondiente a la Jornada 12 que será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en el objetivo de mantenerse en la pelea de calificar a la Fiesta Grande del Apertura 2026.

BFG