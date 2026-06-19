¡Katia Itzel al rescate! La mexicana da 'pócima' al árbitro Felix Zwayer

En su tercer partido del Mundial 2026, Katia Itzel García contó con una nueva aventura al tener que entrar al rescate del árbitro alemán Felix Zwayer durante los últimos minutos del compromiso entre Estados Unidos y Australia, recorriendo el terreno de juego para darle la ‘pócima’ que mantuvo al europeo hasta el silbatazo final.

Durante la victoria de Estados Unidos sobre Australia, resultado con el que el conjunto de Las Barras y las Estrellas sumó su segundo triunfo y el boleto hacia los 16avos de Final, Katia Itzel García estuvo encargada de impartir tranquilidad en los banquillos, controlando lo que pudiera presentarse entre los técnicos Mauricio Pochettino y Tony Popovic.

Sin mayores inconvenientes durante los 90 minutos, Katia Itzel García prácticamente solo tuvo que aparecer al momento de señalar el tiempo que se añadiría en cada uno de los lapsos, además de los cambios enviados por cada uno de los conjuntos.

Cuando entró en acción en el compromiso fue al minuto 90+3, cuando el árbitro alemán Felix Zwayer tuvo que ser atendido por calambres sufridos en la cancha del Seattle Stadium, recinto que contó con el total de su capacidad en sus tribunas.

Entregándole una bebida que inmediatamente tomó, Felix Zwayer hizo estiramientos sobre el césped y pudo concluir con los escasos minutos que restaban en el duelo correspondiente al Grupo D.

¿En qué partidos del Mundial ha estado Katia Itzel García?

Hasta este viernes 19 de junio, Katia Itzel García ha estado presente en 3 partidos correspondientes a la Fase de Grupos del Mundial 2026, mismos en los que –pese a mínimas intervenciones- su nombre sigue estando presente para futuras designaciones en esta misma edición de la Copa Mundial de la FIFA:

Países Bajos Vs Japón / domingo 14 de junio – Dallas.

Inglaterra Vs Croacia / miércoles 17 de junio – Dallas.

Estados Unidos Vs Australia / viernes 19 de junio – Seattle.

Katia Itzel García y Sandra Ramírez tienen su tercer partido del Mundial 2026 Mexsport

BFG