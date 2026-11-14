Karim López brilla y consigue su primer doble-doble en la G League con los Memphis Hustle

El camino de Karim López en el básquetbol profesional estadounidense sigue sumando capítulos memorables. El joven mexicano de 19 años firmó una actuación sobresaliente en la NBA G League, al jugar 31 minutos y registrando oficialmente su primer doble-doble en la liga de desarrollo con los Memphis Hustle.

Tras una ajetreada semana de constantes movimientos entre el primer equipo de los Memphis Grizzlies y su filial en la G League, el sonorense aprovechó al máximo los minutos otorgados y elevó su promedio a 10.7 rebotes por encuentro.

Aunque el esfuerzo colectivo del Memphis Hustle no bastó para evitar la derrota frente al Oklahoma City Blue por marcador de 108-103, la consolidación estadística de López confirma su rápida adaptación al ritmo físico y táctico de la competencia estadounidense.

Con 15 rebotes logró su mejor registro en la liga de desarrollo, superando las nueve recuperaciones de su debut ante Osceola Magic y las ocho que consiguió en su segundo encuentro.