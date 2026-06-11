¿Adiós al Mundial? El castigo de la FIFA que dejaría fuera a Themba Zwane tras agresión a Alvarado

El día del debut no solo resultó histórico para la Selección Mexicana. Para el mediocampista Themba Zwane, la jornada inaugural representó, potencialmente, su último partido en el torneo. El árbitro brasileño Wilton Sampaio revisó las imágenes en el monitor del VAR y constató una agresión sin balón por parte del futbolista sudafricano hacia el extremo mexicano Roberto Alvarado, mostrándole la tarjeta roja directa al minuto 84.

De acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, una expulsión por conducta violenta no se limita al partido en curso. En casos severos de agresión física, el organismo internacional puede extender el castigo a dos, tres o más compromisos, dependiendo estrictamente del informe arbitral y de la evaluación posterior del Comité Disciplinario. La conducta violenta —que incluye agresiones como puñetazos o manotazos— es una de las causales de mayor gravedad dentro del catálogo de infracciones de la IFAB.

El contexto agrava por completo el escenario para los Bafana Bafana, quienes sufrieron la derrota de 2-0 ante el conjunto mexicano y tienen dos duelos cruciales en el Grupo A:

Partido 2: Ante el seleccionado de Corea del Sur .

Ante el seleccionado de . Partido 3: Frente al representativo de la República Checa.

Si las autoridades de la FIFA determinan una suspensión de tres encuentros —el castigo estándar para este tipo de conductas— Zwane no volvería a pisar las canchas en esta Copa del Mundo, a menos que su país avance a los octavos de final.

El rudo enfrentamiento entre México y Sudáfrica impuso una marca sin precedentes en la historia del fútbol:

El partido inaugural registró tres expulsiones en un mismo juego de apertura, un hecho insólito que jamás había ocurrido en las anteriores ediciones de los Mundiales".

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Zwane fue el segundo elemento en marcharse a los vestidores. Previamente, su compañero Sphephelo Sithole vio la cartulina roja al minuto 50 por una fuerte entrada. Ya en el tiempo de compensación, el defensor mexicano César Montes recibió su respectiva expulsión tras una gresca, dejando el terreno de juego con alta tensión.

La resolución disciplinaria de la FIFA sobre el caso de Zwane se publicará en las próximas horas. Para la escuadra africana, la ausencia obligada de uno de sus jugadores con mayor experiencia complica un panorama que inició de forma trágica en el Estadio Ciudad de México.

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