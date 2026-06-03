Julio Ibáñez aterriza en México tras pesadilla legal en Sudáfrica

La pesadilla en territorio africano ha llegado formalmente a su fin para Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García, quienes la tarde de este miércoles aterrizaron en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para reencontrarse con sus familias, luego de que las autoridades judiciales de Sudáfrica decretaran su liberación definitiva y les devolvieran sus pasaportes el martes.

En un video subido por las redes sociales de TUDN se observa como tanto Ibáñez como García fueron recibidos luego de estar casi dos meses en un proceso judicial que, inicialmente, pudo haberles traído varios años de prisión luego de volar un dron en una zona restringida, una situación que fue aclarada semanas posteriores.

El calvario de los comunicadores de Televisa, quienes habían sido enviados a dicho país para cubrir la actualidad de la selección sudafricana —primer rival de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026— se volvió viral de inmediato al ser captado en plena transmisión en vivo en una red social.

Tras una batalla legal que requirió el respaldo de su empresa y la intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un juez resolvió cerrar el caso en la audiencia del pasado 2 de junio. Al confirmarse el fallo favorable, Ibáñez no ocultó su alivio y expresó en sus redes sociales: “Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados para el buen Danny y para tu seguidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”.

El periodista reconoció el apoyo incondicional de su compañero de lente, agradeciéndole por “ser mi compañero y no desampararme”, pero también admitió que, en ocasiones, hubo momentos de duda: “La vimos difícil, la vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas que quizá les puedan dar un poco más de risa que en aquellos momentos”.