Más allá de los goles: Julián Quiñones tiene mejores números que Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

La Liga de Arabia Saudita vive una de sus temporadas más vibrantes, y el gran protagonista para la afición mexicana es, sin duda, Julián Quiñones. Desde el inicio del torneo el pasado 28 de agosto de 2025 hasta este 29 de enero de 2026, el atacante del Al Qadsiyah demostró que su llegada al futbol de Oriente Medio no fue un paseo, sino un reto que asumió con una efectividad envidiable, superando incluso las cifras de la leyenda Cristiano Ronaldo.

Tras 18 jornadas disputadas en el campeonato (aunque el Al Nassr y Cristiano Ronaldo tienen un partido menos con 17 fechas disputadas hasta ahora), los números no mienten. El artillero nacido en Colombia y naturalizado mexicano registra una campaña de ensueño que lo coloca en la cima de la tabla de anotadores, consolidándose como la pieza más valiosa de su escuadra.

ESTADÍSTICAS QUE PONEN A QUIÑONES EN LA CIMA

Al cierre de este reporte, Julián Quiñones acumuló un total de 17 goles en apenas 15 partidos disputados con el Al Qadsiyah. Esta cifra es impresionante, pues promedia más de un gol por encuentro, superando los 16 goles que registra Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en 17 apariciones. El mexicano necesitó menos juegos para castigar las redes en más ocasiones, lo que resalta su contundencia en el área.

Julián Quiñones superando al portero. Foto de X: @Alqadsiah

Además del olfato goleador, el impacto de Quiñones en el campo se refleja en su puntuación general por partido de 8.08, superior al 7.87 que ostenta el 'Bicho'. Mientras que Ronaldo domina ligeramente en el apartado de disparos intentados con un 100% de efectividad en volumen, Quiñones no se queda atrás con un 96%, pero lo supera ampliamente en la efectividad de sus toques en el campo (72% contra el 49% del luso) y en el juego aéreo ganado, donde el mexicano registra un 46% frente a un pobre 18% de la estrella portuguesa.

DUELO DE TITANES EN EL FUTBOL ÁRABE

La batalla por ser el mejor delantero de la liga no solo se limita a los goles. En el apartado creativo, ambos jugadores empatan con una asistencia cada uno en lo que va del certamen. No obstante, Quiñones muestra una faceta más asociativa al generar un 67% de oportunidades creadas, superando el 62% de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pateando un penal. REUTERS

A sus 28 años, Quiñones alcanzó un valor de mercado de 13 millones de dólares, superando los 11 millones en los que se tasa actualmente al capitán del Al Nassr, quien a sus 40 años sigue dando batalla, pero se ve rebasado por el vigor del exjugador del América. La consistencia del seleccionado mexicano es tal, que su porcentaje de éxito en goles se sitúa en un 96% respecto al resto de los delanteros de la liga, igualando prácticamente la influencia del astro portugués en esa métrica específica.

El Al Qadsiyah disfruta de la mejor versión de Julián, quien en este ciclo que inició en agosto se convirtió en el referente absoluto del ataque, lo que le permite ilusionarse con pelear los tres primeros lugares de la clasificación, mismos que dan acceso a la Champions de Asia.