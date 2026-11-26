Julián Quiñones sigue dando de qué hablar a nivel mundial, no solo por finalizar en el top 28 del ranking del Balón de Oro de France Football o por haber igualado el récord de Hugo Sánchez como el mexicano con más goles en un año natural, sino porque ahora el ariete tricolor tiene posibilidades de cerrar 2026 como el máximo rompe redes a nivel mundial.

El rendimiento del mexicano ha sido destacado desde su llegada al futbol árabe, pues con el Al Qadsiah logró consagrarse como goleador de la temporada 2025, superando a otros delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Joao Félix. Ahora, su buen momento lo coloca en el ranking de los 10 delanteros con más goles a nivel mundial, donde se ubica en el sexto lugar, con 43 anotaciones.

Los botines de Quiñones llevan sello de gol, pues sus números se encuentran por encima de los del noruego Erling Haaland y Luis Suárez, del Sporting de Lisboa. Asimismo, está empatado con Lionel Messi e Ivan Toney.

¿Quiénes figuran entre los 10 máximos artilleros de 2026?

Harry Kane: 56 goles

Dion Beljo: 46 goles

Kylian Mbappé: 45 goles

Ivan Toney: 43 goles

Lionel Messi: 43 goles

Julián Quiñones: 43 goles

Erling Haaland: 40 goles

Fernando Zampedri: 39 goles

Bérgson da Silva: 38 goles

Luis Suárez: 35 goles

La lesión de Harry Kane le abre la puerta

El centro delantero del Bayern Múnich y actual Balón de Oro lidera la carrera; sin embargo, no verá actividad hasta febrero del próximo año, pues sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el partido ante el Colonia. Por lo tanto, Julián Quiñones deberá firmar un cierre de temporada extraordinario que le permita marcar más de dos goles por encuentro.

Harry Kane sale lesionado con el Bayern Múnich y podría quedarse fuera del conjunto bávaro durante más de 3 meses. Reuters

Esto es posible, pues el sistema de juego de su equipo gira en buena parte alrededor de él. Además, en la actual temporada de la liga saudí promedia cerca de tres disparos por encuentro, uno más que su registro de 2025, cuando cerró el certamen como máximo goleador con 33 tantos