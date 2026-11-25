El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, reaccionó a las versiones que colocan al delantero mexicano Julián Quiñones como posible refuerzo del conjunto francés para el próximo mercado invernal. Aunque evitó confirmar cualquier acercamiento, el técnico español dejó abierta la posibilidad al asegurar que el club monitorea a los futbolistas más destacados del panorama internacional.

Tras el empate a dos goles frente a la Roma en la UEFA Champions League, el estratega fue cuestionado en entrevista para TUDN sobre el presunto interés del equipo parisino en el atacante de la Selección Mexicana, cuyo nombre ha cobrado fuerza luego de su destacada participación en la Copa del Mundo y de ubicarse en el puesto 28 de la clasificación del Balón de Oro.

Ante la pregunta directa sobre una eventual incorporación de Quiñones, Luis Enrique optó por una postura cautelosa, sin afirmar ni descartar el movimiento, pero reconociendo el perfil de jugadores que sigue la directiva.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, declaró el director técnico tras el compromiso europeo.

Luis Enrique sigue haciendo historia con el PSG Action Images via Reuters

¿Julián Quiñones tiene opciones reales de fichar por el PSG?

Pese al revuelo generado por el buen momento del futbolista y las declaraciones del entrenador, hasta el momento la posible llegada de Julián Quiñones al Paris Saint-Germain se mantiene únicamente en el terreno de las especulaciones. No existe ninguna oferta formal, acuerdo confirmado ni negociaciones abiertas entre las directivas involucradas.

El origen de estas versiones responde a la necesidad deportiva que enfrenta el club francés en el sector ofensivo. El plantel sufrió recientemente las bajas sensibles de dos de sus extremos habituales, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes quedaron fuera de actividad tras sufrir una rotura de ligamento cruzado, situación que obligará al PSG a evaluar alternativas en el mercado de invierno.

Julián Quiñones mantiene excelente desempeño en el inicio de la temporada Redes Sociales/Julián Quiñones

Los números de Julián Quiñones en la temporada 2026-27

El interés que despierta el atacante mexicano en el futbol europeo está respaldado por su productividad ofensiva durante la presente campaña con el Al-Qadsiah y la Selección Mexicana, acumulando un total de 13 anotaciones y siete asistencias en 19 partidos oficiales disputados hasta finales de noviembre.

A nivel internacional con la Selección Mexicana, el delantero también ha mantenido su ritmo productivo al colaborar con una anotación y una asistencia en dos compromisos dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, promediando más de una participación directa de gol por partido en lo que va del semestre.