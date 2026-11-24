Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ya se metió en los libros de historia del futbol mexicano. El delantero del Al-Qadisiya consiguió un doblete en la contundente victoria de 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli, dirigido por el brasileño André Jardine, extécnico del América, para alcanzar una cifra que durante 37 años perteneció a Hugo Sánchez.

Con sus dos anotaciones en la Champions League de Asia, el atacante llegó a 43 goles en un año natural, igualando el registro que consiguió el Pentapichichi en 1989 con el Real Madrid. La marca lo coloca como uno de los mexicanos más productivos frente al arco en un mismo año y le abre la posibilidad de establecer un nuevo récord antes de que termine el 2026.

Quiñones construyó su cosecha goleadora entre el futbol de Arabia Saudita y sus apariciones con la Selección Mexicana. Durante el primer semestre consiguió 30 tantos: 26 en la liga árabe y cuatro en el Mundial 2026. Para la segunda mitad del año sumó otros 13, distribuidos en seis de la competencia local, seis de la Champions asiática y uno con el Tricolor en la Concacaf Nations League.

Su crecimiento goleador también le permitió dejar atrás los 39 tantos que Santiago Giménez había firmado en 2023, antes de alcanzar ahora a una referencia histórica del futbol nacional.

Julián Quiñones fue clasificado en el lugar 28 del histórico galardón del Balón de Oro. Redes sociales: @ballondor

Hugo Sánchez, repartió sus 43 anotaciones de 1989 entre las principales competencias que disputó con el conjunto merengue. En los primeros seis meses marcó 21 veces: 15 en LaLiga, dos en la Copa de Europa y cuatro en la Copa del Rey. En el segundo semestre agregó 22, con 19 tantos en el campeonato español, uno en Europa y dos más en la Copa del Rey.

La diferencia es que Quiñones todavía tiene margen para quedarse con el récord en solitario. El calendario del Al-Qadisiya contempla cinco encuentros de la liga saudí y uno de la Champions asiática, seis oportunidades para superar a Hugo Sánchez y cerrar el año como el mexicano con más goles en un mismo año natural.