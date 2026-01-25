Julián Quiñones iguala a Cristiano Ronaldo como máximo goleador en Arabia Saudita

El nombre de Julián Quiñones comienza a ocupar un sitio privilegiado en el futbol internacional. El delantero mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera y ahora puede presumir un logro mayúsculo: igualar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador de la Liga de Arabia Saudita. Con su más reciente anotación, el atacante llegó a 16 goles en la temporada, consolidándose como una de las figuras del torneo.

La hazaña se dio durante la victoria del Al Qadisiya por 1-3 ante el Al Najma, encuentro correspondiente a la Jornada 18 del campeonato saudí. El resultado no solo reafirmó el buen momento del equipo visitante, sino que confirmó el peso específico de Quiñones, quien respondió nuevamente en el momento clave.

VENTAJA TEMPRANERA Y UN PARTIDO MÁS COMPLICADO DE LO ESPERADO

El partido comenzó de manera inmejorable para el Al Qadisiya, que encontró el gol apenas al minuto 7 gracias a un autogol de Deybi Flores. El defensor intentó cortar un centro peligroso, pero terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, otorgando una ventaja temprana que parecía allanar el camino.

Julián Quiñones celebrando su anotación. Foto de X: @AlQadsiahEN

Sin embargo, pese a tener el control del juego, el conjunto visitante batalló para ampliar la diferencia. La mínima ventaja mantuvo con vida al Al Najma, que se mostró paciente y aprovechó una de sus oportunidades. Al minuto 57, Rakan Al Tulayhi apareció para firmar el empate, devolviendo la tensión al encuentro y encendiendo las tribunas.

QUIÑONES APARECE Y ENTRA A LA HISTORIA DEL TORNEO

La respuesta del Al Qadisiya no tardó en llegar. Apenas cinco minutos después del empate, al 62’, Julián Quiñones volvió a demostrar su olfato goleador. El mexicano atacó el espacio, ganó el mano a mano con el arquero y definió con un disparo cruzado, firmando un gol de delantero puro que devolvió la tranquilidad a su equipo.

Ese tanto no solo encaminó la victoria, sino que permitió a Quiñones alcanzar los 16 goles en la temporada, los mismos que registra Cristiano Ronaldo, colocándose ambos en la cima de la tabla de goleo de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones saliendo de cambio. Foto de X: @AlQadsiahEN

El golpe definitivo llegó al minuto 73, cuando Mateo Retegui marcó el tercer gol tras una precisa asistencia, sentenciando el duelo. Con el partido resuelto, el técnico decidió administrar cargas y Julián Quiñones salió del campo al minuto 81, recibiendo el reconocimiento por su actuación.

Gracias a este triunfo, el Al Qadisiya se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos. Con 39 puntos, el equipo ocupa el tercer lugar de la tabla, a solo una unidad del Al Ahli, aunque el panorama podría modificarse dependiendo del resultado del Al Nassr de Cristiano Ronaldo en su próximo compromiso.