El canto de triunfo de Julián Quiñones atraviesa las dunas del desierto árabe. Ahí, en esa liga sibarita, fecunda en su segunda temporada el campeonato de goleo que desde que llegó se ha vuelto una obsesión. Y ese ahínco redobla intereses porque quiere ganarle a Cristiano Ronaldo.

El año pasado, Quiñones quedó entre los mejores cinco goleadores. Cristiano fue el mejor con 25 mientras él se rezagó con 20.

Pero en esta temporada, a punto de concluir (faltan 4 partidos), el mexicano es quien manda desde la cima con 28, por 27 de Ivan Toney y 25 de Cristiano Ronaldo.

El partido de este domingo, entre el equipo de Quiñones, el Al Qadisiya y el de Cristiano, el Al-Nassr no necesariamente define este rubro, pero marca la pauta para enfilarse al objetivo.

Quiñones toma confianza para el Mundial con goles

Mientras Quiñones está en plenitud, justo a 40 días del Mundial, algo que le impulsa para seguir anotando, Cristiano lo vive con mayor tranquilidad. 16 de los últimos 40 goles del portugués han sido de penal, mientras que el mexicano ha conseguido la mayor cantidad de sus anotaciones en jugada a campo abierto sobre todo.

"La motivación viene de mis compañeros. Si sólo me interesara ser el máximo goleador, no funcionaría como equipo. El equipo siempre es primero y luego los resultados llegan solos para uno mismo", ha dicho Quiñones.

Cristiano en cambio se maneja más en la inercia de llegar a 1000 anotaciones en su carrera más que el título de goleo en la Liga Saudí, aunque sabe que lograrlo significa abonar a su meta.

Cristiano Ronaldo sigue en la persecución de los 1000 goles. Reuters

"Me siento bien, sigo ayudando al equipo y los goles son consecuencia del trabajo. Sé que los mil goles llegarán".

Quiñones no ha parado de hacer goles desde su arribo a Arabia. Su desembarcó fue en agosto de 2024 y hasta ahora ha jugador 64 veces y marcado 57 anotaciones, eso se redefine en un alto porcentaje de efectividad de casi un gol por partido.

¿A que hora es el Cristiano vs. Quiñones y dónde verlo?