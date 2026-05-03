Barras bravas del América se juntan y cumplen con espectacular recibimiento 

Dicen que la unión hace la fuerza y en el América así lo entendieron para recibir a los Pumas, en el arranque de los cuartos de final del Clausura 2026, en el Estadio Banorte, al juntar a sus grupos de animación oficiales.

Aunque el enemigo en común es Pumas, la estrategia de juntar a los barristas de las Águilas también obedece a cuestiones operativas de seguridad rumbo al Mundial 2026.

En la semana previa al clásico capitalino, líderes de La Monumental, el Ritual del Kaos y Disturbio acordaron ocupar el mismo sector en el Estadio Banorte, la cabecera norte, para un aliento unísono a sus jugadores que pintan como víctimas ante los líderes Pumas.

Largas filas afuera del estadio hicieron que las gradas se llenaran lentamente durante el partido entre América y Pumas. Christian Mendoza/ Excélsior

Una hora antes del juego, los grupos de animación y sus células regionales fueron orientados a la Cabecera Norte bajo una estricta custodia de policías de la SSC-CDMX. El filtro de elementos de seguridad tampoco permitió el ingreso de aficionados con vestimenta de los Pumas a dicho sector.

Y funcionó juntar a las barras en la tribuna. Los cánticos de la afición universitaria no se percibieron durante los primeros minutos como solía ocurrir en las visitas de los universitarios al Coloso de Santa Úrsula. Incluso los "¡Goyas!" fueron silenciados abruptamente.

Para reiterar la atmósfera azulcrema, una manta en forma de corazón y escudo americanista fue desplegada en la salida de los jugadores de las Águilas.

El resto de las gradas tardó en llenarse entre largas filas en los diversos accesos del estadio y la lluvia que comenzó a azotar el sur de la capital.

En cuestión de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México destinó a poco más de mil 500 elementos, mientras que otros mil se sumaron de la Policía Auxiliar.

Gran apoyo para el América en el arranque de la Liguilla Clausura 2026. Christian Mendoza/ Excélsior

Pleitos entre barristas

Las medidas del Club América sobre las barras han sido notorias durante los últimos torneos, con sanciones y prohibiciones de ingreso al Estadio Ciudad de los Deportes, por constantes peleas entre sus integrantes.