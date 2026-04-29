Cristiano Ronaldo llega a 970 goles y provoca a la grada rival en polémico festejo

Cristiano Ronaldo rompió el empate con su gol 970 como profesional y encaminó este miércoles la victoria 2-0 de Al Nassr sobre Al Ahli en la Liga Profesional Saudí.

El resultado extendió la racha ganadora del Al Nassr a 20 partidos en todas las competiciones, 16 de ellos en liga, y llevó la ventaja en la cima de ocho a 11 puntos a falta de cuatro jornadas. El equipo quedó más cerca del campeonato.

CR7 marca su gol 970

Tras 75 minutos sin goles, Ronaldo se elevó en el área para conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por João Félix. El remate cruzado superó al guardameta Édouard Mendy y se incrustó junto al poste. El portugués celebró junto al banderín de córner rodeado por sus compañeros.

El segundo tanto llegó al 90, cuando Kingsley Coman aprovechó un rechace tras otro saque de esquina para asegurar el marcador.

Con nueve goles en sus últimos nueve partidos, Ronaldo alcanzó 25 anotaciones en la temporada de liga y llegó a tres campañas consecutivas con al menos esa cifra, un registro que no lograba desde la racha de nueve temporadas entre 2009-10 y 2017-18. Suma 126 goles con Al Nassr en todas las competiciones y quedó a 2 del líder anotador del torneo, Ivan Toney.

Presume las cinco Champions

En el final del partido, cuando CR7 estaba en una entrevista, Ronaldo realizó un gesto con las manos en dirección a seguidores del Al Ahli y exhibió con los dedos el número de sus títulos de la Liga de Campeones de Europa. La acción generó reacciones desde la grada y se viralizó en redes sociales tras el encuentro.

El delantero portugués quedó a 30 goles de la marca de 1,000 en su carrera entre clubes y selección.