¿Debió pararse el partido? La polémica jugada del segundo gol de Pumas vs América

El Clásico Capitalino correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entregó un episodio lleno de tensión y un intenso debate. Durante el partido de ida disputado en la cancha del Estadio Banorte, el enfrentamiento entre América y Pumas regaló grandes emociones, pero también una enorme dosis de controversia que influyó directamente en el rumbo de la eliminatoria. La escuadra universitaria logró irse al descanso con la ventaja en el marcador, aunque el segundo tanto auriazul desató la furia en el banquillo azulcrema por la actuación y el criterio del árbitro central Luis Enrique Santander.

Cristian Borja saltando por el balón. Mexsport

Todo ocurrió a los 44 minutos de la primera mitad, cuando el partido agonizaba antes del silbatazo intermedio. El equipo de la UNAM orquestó un veloz contragolpe encabezado por Rodrigo López. El mediocampista, conocido como el 'Toti', condujo el esférico a toda velocidad por el terreno de juego hasta que Kevin Álvarez lo frenó con una dura intervención. En la inercia de la caída tras el contacto, el cuerpo del jugador felino impactó violentamente contra la rodilla de Cristian Borja. El lateral colombiano del conjunto de Coapa cayó de inmediato al césped, gritó de dolor y solicitó con desesperación la entrada urgente de las asistencias médicas.

LA DECISIÓN DE LUIS ENRIQUE SANTANDER QUE CAMBIÓ EL PARTIDO

A pesar de lo aparatosa que resultó la acción y de los evidentes gestos de sufrimiento del defensor americanista, el silbante determinó darle fluidez a la jugada. La zaga local se desconcentró por un instante crítico y los visitantes aprovecharon la oportunidad de oro. Jordan Carrillo sacó un potente disparo al arco que sufrió un desvío por parte del mediocampista Rodrigo Dourado. Ante el cambio de trayectoria, el guardameta Rodolfo Cota intentó reaccionar, pero no logró rechazar el balón de manera efectiva. La esférica quedó a merced de Uriel Antuna, quien no perdonó frente a la portería y conectó un letal tiro cruzado de pierna derecha para mandarla al fondo de las redes, decretando así el 1-2 parcial a favor del cuadro del Pedregal.

Cristian Borja driblando a Adalberto Carrasquilla. REUTERS

La explosión en el área técnica azulcrema no tardó en llegar. El estratega brasileño André Jardine y todo su cuerpo técnico reclamaron airadamente a Santander. Exigieron explicaciones inmediatas ante la negativa de detener las acciones con un futbolista derribado y lastimado sobre el campo. Sin embargo, la máxima autoridad del encuentro se mantuvo firme en su postura inicial y argumentó que él posee la facultad exclusiva de decidir si el trámite del duelo continúa o se pausa, interpretando el duro choque como un incidente normal, producto de la disputa legal por el balón.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO OFICIAL DE JUEGO SOBRE ESTAS ACCIONES?

Para entender a fondo la determinación del juez central, es necesario recurrir a las reglas oficiales que rigen el futbol mundial. Según la Regla 5 de la IFAB (International Football Association Board), que detalla las competencias y obligaciones del árbitro, este "detendrá el juego si un jugador está gravemente lesionado y se asegurará de que sea transportado fuera del terreno de juego". No obstante, la misma normativa establece de manera muy clara que el silbante "permitirá que el juego continúe hasta que el balón deje de estar en juego si un jugador está levemente lesionado".

Bajo este criterio reglamentario, la autoridad interpretó que la situación médica de Cristian Borja no ameritaba frenar el ataque prometedor del equipo rival. Esta apreciación dividió por completo las opiniones entre analistas y aficionados en redes sociales. Al escuchar el silbatazo que mandó a ambos clubes al vestuario, los felinos celebraron el tanto que les otorgó la ventaja momentánea en la serie, mientras que en el nido de las Águilas reinó un profundo sentimiento de injusticia. Este amargo desenlace de los primeros 45 minutos dejó el escenario listo para un segundo tiempo de alto voltaje, donde el conjunto americanista salió con la obligación de remontar el marcador adverso.