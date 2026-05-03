América vs Pumas: Despliegan operativo 'Estadio Seguro' tras detención de 53 azulcremas

Hace un par de semanas, un total de 53 aficionados del América fueron detenidos por elementos de seguridad pública, quienes los bajaron de los camiones en los que viajaban en la Alcaldía Iztacalco, previo al juego de Concachampions ante Nashville.

Los seguidores de Las Águilas saquearon una tienda, además de que traían petardos, bombas de humo y alcohol. Una alarmante situación para las autoridades que buscan llevar a buen puerto partidos con tanta exigencia como un América vs Pumas.

Afuera del Estadio Banorte se revisó cuidadosamente a los aficionados Sebastián Díaz de León

A menos de 40 días de la Copa del Mundo, lo último que quiere ver la FIFA son problemas en los estadios. Es por es que, como parte del "Operativo Estadio Seguro", personal de la Policía Auxiliar de la SSC realizó acciones de revisión en los accesos al Estadio Banorte. Un trabajo en conjunto de las instituciones.

En tanto, oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito mantuvieron el dispositivo de vialidad sobre la calzada De Tlalpan y las calles aledañas, para la movilidad de los habitantes de la colonia, los visitantes y la ciudadanía en general.

Por su parte, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) apoyan a las personas que utilizan los camiones RTP desde las lanzaderas, para llegar al CETRAM Huipulco y los demás de descenso.

Pese al esfuerzo, hubo un par de aficionados del América detenidos en las inmediaciones del estadio Banorte. En ambos casos, con sustancias del alcohol.

Previo al Mundial 2026 se está cuidando la seguridad afuera del Estadio Banorte Sebastián Díaz de León

Mientras que unidades móviles del Ministerio Público, volvieron a los estadios con la finalidad de acercar los servicios de la Fiscalía General de Justicia a la Comunidad en eventos masivos.

En dichas unidades, se pueden iniciar denuncias y querellas sin detenido cuando así se requiera, para lo cual se encuentran equipadas con el mobiliario necesario para ello, tal como sillas, escritorio, una computadora, impresora portátil, y una banda ancha con acceso a internet, para que a través del programa MP Virtual, se inicien dichas averiguaciones.

En ellas se encuentra un Agente del Ministerio Público y un Oficial Secretario del Ministerio Público. Coordinación General de Investigación Territorial, cuenta con 25 unidades móviles, con el objeto de servir a la población.

Pero más allá de operativos, revisiones y despliegues institucionales, el verdadero reto sigue estando en la conducta dentro y fuera de las gradas.

En una ciudad que se prepara para recibir los ojos del mundo, la seguridad no solo se construye con patrullas y protocolos, sino con la responsabilidad de quienes hacen del futbol una fiesta o la convierten en un problema.