El fin de una era millonaria: Arabia Saudita retirará financiamiento al LIV Golf

El ambicioso proyecto de LIV Golf, el circuito que sacudió los cimientos del deporte mundial con contratos estratosféricos y que puso a temblar por un tiempo a la PGA parece que tiene los días contados. De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal, el financiamiento saudí que dio vida a la gira llegará oficialmente a su fin tras concluir la presente temporada.

El informe señala que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita notificará formalmente a los jugadores este jueves sobre el cese de los recursos. Durante más de cuatro años, el PIF inyectó miles de millones de dólares para atraer a las máximas figuras del golf, pero la estrategia financiera del reino ha dado un giro radical hacia otros sectores, dejando fuera la inversión deportiva continua.

La pérdida del respaldo árabe pone en jaque la existencia de LIV Golf en su formato actual, caracterizado por grupos reducidos de jugadores con salarios de nueve cifras y bolsas de premios masivas. Estrellas de la talla de Jon Rahm, Brooks Koepka y Bryson DeChambeau enfrentan ahora un panorama incierto.

Según detalla el reporte, figuras como Koepka y Patrick Reed ya han manifestado su intención de regresar al PGA Tour. Por su parte, el contrato de DeChambeau expira al finalizar este año, y hasta el momento no ha dado indicios sobre su próximo movimiento como agente libre.

Un modelo de negocio insostenible

A pesar de lograr cierto éxito internacional, la gira no consiguió cautivar a la audiencia en Estados Unidos, lo que dificultó la obtención de patrocinios tradicionales y derechos de televisión lucrativos. Sin el flujo constante de petrodólares, resulta virtualmente imposible que el circuito cubra sus costos operativos solo con la venta de entradas.

El futuro de la liga es una incógnita: desde una reducción drástica de su capacidad operativa hasta una posible absorción o fusión definitiva con otros circuitos existentes.