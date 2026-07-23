Katia Itzel García arbitrará el regreso de Atlante al Estadio Banorte; designaciones de la jornada 2
La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para los siete partidos restantes de la Jornada 2 del Apertura 2026, donde destacan los regresos de Katia Itzel García y César Arturo Ramos tras su participación en el Mundial
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los siete partidos restantes de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
La actividad de la fecha comenzó el martes 21 de julio con los encuentros entre Cruz Azul y Puebla, además de Toluca frente a Pumas, partidos que fueron adelantados debido a la participación de La Máquina y los Diablos Rojos en el Campeón de Campeones.
Entre las designaciones destacan los regresos de Katia Itzel García Mendoza y César Arturo Ramos Palazuelos tras su participación en el Mundial.
Katia Itzel García vuelve a la Liga MX tras el Mundial
Katia Itzel García recibió su primera designación como árbitra central desde que concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026.
La silbante será la encargada de dirigir el encuentro entre Atlante y América, partido que marcará el regreso del conjunto azulgrana al Estadio Banorte como local y que se disputará el viernes 24 de julio.
Por su parte, César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, también volverá a la Liga MX después del torneo mundialista.
Ramos Palazuelos impartirá justicia en el duelo entre Guadalajara y FC Juárez, programado para el sábado 25 de julio en el Estadio Akron.
Designaciones arbitrales de la Jornada 2 del Apertura 2026
Viernes 24 de julio
Atlante vs. América
Estadio: Banorte
Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez
VAR: Adonai Escobedo González
VAR Asistente: Francia María González Martínez
Tijuana vs. León
Estadio: Caliente
Árbitro central: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
Asistente 2: Francisco Javier González
Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte
VAR: Marco Antonio Ortiz Nava
VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama
Sábado 25 de julio
Guadalajara vs. FC Juárez
Estadio: Akron
Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya
Cuarto árbitro: Jorge Carlos Ortiz León
VAR: Fernando Hernández Gómez
VAR Asistente: Mayra Alejandra Mora Cerero
Santos Laguna vs. Atlas
Estadio: TSM Corona
Árbitro central: Martín Molina Astorga
Asistente 1: Erik Durón Martínez
Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Tigres vs. Atlético de San Luis
Estadio: Universitario
Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez
Asistente 1: Jesús Lorenzo Soto Dávila
Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez
Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos
VAR: Guillermo Pacheco Larios
VAR Asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja
Domingo 26 de julio
Necaxa vs. Rayados
Estadio: Victoria
Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez
Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco
VAR: Guillermo Pacheco Larios
VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Pachuca vs. Querétaro
Estadio: Hidalgo
Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández
Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Cuarto árbitro: José Luis Alba Dorado
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón