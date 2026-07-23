Katia Itzel García arbitrará el regreso de Atlante al Estadio Banorte; designaciones de la jornada 2

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los siete partidos restantes de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La actividad de la fecha comenzó el martes 21 de julio con los encuentros entre Cruz Azul y Puebla, además de Toluca frente a Pumas, partidos que fueron adelantados debido a la participación de La Máquina y los Diablos Rojos en el Campeón de Campeones.

Entre las designaciones destacan los regresos de Katia Itzel García Mendoza y César Arturo Ramos Palazuelos tras su participación en el Mundial.

Katia Itzel García vuelve a la Liga MX tras el Mundial

Katia Itzel García recibió su primera designación como árbitra central desde que concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026.

La silbante será la encargada de dirigir el encuentro entre Atlante y América, partido que marcará el regreso del conjunto azulgrana al Estadio Banorte como local y que se disputará el viernes 24 de julio.

Por su parte, César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, también volverá a la Liga MX después del torneo mundialista.

Ramos Palazuelos impartirá justicia en el duelo entre Guadalajara y FC Juárez, programado para el sábado 25 de julio en el Estadio Akron.

César Arturo Ramos estará en el Pumas vs América. Mexsport

Designaciones arbitrales de la Jornada 2 del Apertura 2026

Viernes 24 de julio

Atlante vs. América

Estadio: Banorte

Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto árbitro: Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez

VAR: Adonai Escobedo González

VAR Asistente: Francia María González Martínez

Tijuana vs. León

Estadio: Caliente

Árbitro central: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Asistente 2: Francisco Javier González

Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte

VAR: Marco Antonio Ortiz Nava

VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs. FC Juárez

Estadio: Akron

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya

Cuarto árbitro: Jorge Carlos Ortiz León

VAR: Fernando Hernández Gómez

VAR Asistente: Mayra Alejandra Mora Cerero

Santos Laguna vs. Atlas

Estadio: TSM Corona

Árbitro central: Martín Molina Astorga

Asistente 1: Erik Durón Martínez

Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Tigres vs. Atlético de San Luis

Estadio: Universitario

Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez

Asistente 1: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez

Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos

VAR: Guillermo Pacheco Larios

VAR Asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja

Domingo 26 de julio

Necaxa vs. Rayados

Estadio: Victoria

Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez

Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco

VAR: Guillermo Pacheco Larios

VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Pachuca vs. Querétaro

Estadio: Hidalgo

Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Cuarto árbitro: José Luis Alba Dorado

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón