Develan retrato de Yon de Luisa en la FMF: destacan su legado para el Mundial

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizó una ceremonia especial para reconocer la labor de Yon de Luisa como presidente del organismo, durante el periodo de 2018 a 2023, con la develación de su retrato en el Salón de Presidentes de la Casa del Futbol.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, destacó la trascendencia del legado de Yon de Luisa para el crecimiento institucional y la proyección internacional de la FMF.

“Para mí es un honor y siempre estaré agradecido de regresar a esta, mi casa, la Federación Mexicana de Futbol”, dijo De Luisa sobre el reconocimiento del que era objeto.

“Cuando uno se encarga de un proyecto tan grande como una federación, y en este caso la de fútbol, todos los días hay retos, todos los días hay problemas, y todos los días hay situaciones que resolver”.

De Luisa recordó la época de los desafíos que le tocó hacer frente como el máximo responsable de la FMF en el ámbito deportivo, pero sobre todo en el ámbito social cuando la pandemia de covid-19 azotó al mundo.

“Quizá uno de los grandes retos a lo largo de los cinco años que estuvimos aquí, fue pasar por el covid (la pandemia), en donde las operaciones se detuvieron, en donde más de 12 meses no tuvimos partidos de la selección mayor, y donde tuvimos que renegociar muchas de las cosas que teníamos”.

El reconocido expresidente de la FMF resaltó como el logro que más disfruta el haber impulsado el crecimiento del futbol femenil.

El directivo encabezó la gestión de la Federación Mexicana de Futbol durante los desafíos de la pandemia de covid-19. Foto: FMF

“El haber podido cargar la Copa Oro, el poder haber tenido la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio, el pelear finales, tanto en la Sub-17 varonil como en la Sub-17 femenil, fue extraordinario, pero algo que me llevaré siempre fue el poder impulsar el futbol femenil”.

Arriola destacó lo siguiente como los mayores logros de la administración de Yon de Luisa:

Consolidación de la candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Implementación del sistema VAR en el futbol mexicano.

del sistema VAR en el futbol mexicano. Reestructura integral de la Comisión de Arbitraje.

de la Comisión de Arbitraje. Fortalecimiento del desarrollo del futbol femenil.

del desarrollo del futbol femenil. Firma de alianzas comerciales estratégicas de largo plazo.

de alianzas comerciales estratégicas de largo plazo. Expansión del liderazgo mexicano ante la FIFA y CONCACAF.

"Sin el talento, la gestión exitosa, la planeación estratégica y la visión global de Yon de Luisa, la Copa del Mundo por tercera vez en México no hubiese sido posible", afirmó Arriola.