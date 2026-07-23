¿Cuánto dinero ganará Isaac del Toro si termina en el podio del Tour de Francia 2026?

A tres días de llegar a los Campos Elíseos, Isaac del Toro ya no sólo pelea por escribir la página más importante del ciclismo mexicano. También está en posición de llevarse una gran recompensa económica para su carrera.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG afrontará este viernes la etapa reina hacia Alpe d'Huez, una de las dos últimas batallas de alta montaña que definirán el podio del Tour de Francia 2026. Hoy ocupa el tercer lugar de la clasificación general, conserva el maillot blanco como mejor joven de la carrera y mantiene abiertas las puertas para cerrar una actuación histórica.

¿Cuánto dinero está en juego para Isaac del Toro?

Si nada cambia hasta París, Del Toro asegurará una bolsa cercana a 140 mil 400 dólares únicamente por esas dos clasificaciones.

El reglamento oficial del Tour de Francia establece que el tercer lugar de la clasificación general recibe 100 mil euros, equivalentes a 117 mil dólares, mientras que el ganador del maillot blanco obtiene 20 mil euros, alrededor de 23 mil 400 dólares. En conjunto, el mexicano sumaría aproximadamente 140 mil 400 dólares o 2.46 millones de pesos, sin considerar premios por etapas, bonificaciones o reconocimientos diarios.

La cifra adquiere mayor dimensión al tratarse de un corredor de apenas 22 años que disputa el mejor Tour de Francia de un ciclista mexicano en la historia.

Isaac del Toro se aferra al tercer lugar general del Tour de Francia Reuters

La batalla que definirá su premio

Aunque el podio parece encaminado, todavía no está asegurado. Del Toro marcha tercero de la clasificación general con una ventaja de 20 segundos sobre el francés Paul Seixas, la gran revelación de esta edición, mientras que el español Juan Ayuso aparece a más de dos minutos.

Esa diferencia convierte las dos etapas de alta montaña en un auténtico duelo por el podio... y por el dinero. Pero Seixas no sólo amenaza la tercera posición.

El prodigio francés también persigue el maillot blanco, reservado al mejor ciclista menor de 26 años. Del Toro lidera esa clasificación con apenas 20 segundos de ventaja sobre el francés, por lo que cualquier desfallecimiento en Alpe d'Huez o en la última jornada alpina podría costarle tanto el jersey como los 23 mil 400 dólares que lo acompañan.

En otras palabras, el mexicano disputa dos carreras al mismo tiempo.

¿Puede Del Toro terminar segundo?

El belga Remco Evenepoel ocupa el segundo puesto de la clasificación general con una ventaja de 2 minutos y 19 segundos sobre Del Toro.

La diferencia no es imposible, especialmente considerando que restan dos etapas de alta montaña, pero el margen obliga al mexicano a atacar y esperar que Evenepoel tenga una crisis importante en la montaña. No parece el escenario más probable.

El objetivo más realista pasa por defender el tercer lugar frente al ataque de Seixas y asegurar el maillot blanco que ha vestido durante gran parte del Tour. El premio también es colectivo

La tradición de repartir los premio

Aunque el reglamento asigna los premios a cada corredor, en el ciclismo profesional existe una tradición profundamente arraigada.

El dinero suele repartirse entre todos los integrantes del equipo: gregarios, mecánicos, masajistas, fisioterapeutas, cocineros y auxiliares que hacen posible cada jornada de competencia.

Isaac del Toro está a menos de 48 horas de convertir una actuación histórica en una recompensa deportiva y económica sin precedentes para el ciclismo mexicano. Si resiste los ataques de Paul Seixas y mantiene su lugar en el podio, regresará de París con dos de los símbolos más valiosos del Tour: un lugar entre los tres mejores de la carrera y el maillot blanco que distingue al mejor joven del mundo.

UAE Team durante la Etapa 1 del Tour de Francia 2026. Reuters

Recompensa económica Tour

Premios económicos

(Dólares aproximados)

Bolsa total

2.70 mdd

1. Campeón

585,000

2. Subcampeón

234,000

3. Tercer lugar

117,000

Ganador de etapa

12,870

Maillot amarillo

(por día)

585 dólares

Maillot verde

29,250

Maillot blanco

23,400

Maillot de montaña

29,250

Supercombativo

23,400

Mejor equipo

58,500