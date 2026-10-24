Julián Álvarez se disculpa con el Atlético de Madrid: "Fue una equivocación"

La novela en Europa estuvo enfocada en Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y su deseo de jugar en Barcelona. Ahora, con 10 fechas disputadas en España, el argentino ha dejado eso atrás y ha pedido disculpas a la afición colchonera.

El conjunto de Diego Pablo Simeone volvió a la senda del triunfo después de haber ganado 1-0 ante el Deportivo la Coruña, precisamente con una anotación de ‘La Araña’; su segundo tanto consecutivo después del que anotó en Champions para darle el empate ante el Stuttgart.

Aunque tuvo un inicio de temporada muy complicado, con abucheos incluidos, Julián ha comenzado a responder dentro de la cancha, pero también ha roto el silencio.

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Las disculpa de Julián Álvarez con la afición del Atlético de Madrid

Tras esta victoria en el Metropolitano, Julián Álvarez habló para Movistar y ha roto el silencio sobre lo ocurrido en el verano por su fallido traspaso al Barcelona, pidiendo disculpas a la afición del Atlético de Madrid.

Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo”, afirmó.

Álvarez enfatizó que, en las últimas semanas, ha sentido el arropo de la afición colchonera, por lo cual se siente muy agradecido.

En estas últimas fechas, (los aficionados) también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando”, comentó.

Por último, Julián dejó en claro que va a trabajar para poner al equipo en los primeros planos de España y Europa.

Estoy trabajando para mejorar. Me he sentido mejor en los últimos partidos, tanto físicamente como con el balón… Ojalá, con trabajo duro y humildad, pueda revertir esta situación”, finalizó.

¿Cuál es el siguiente partido del Atlético de Madrid?

Después de la victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de LaLiga con 25 puntos. Su siguiente partido será por la fecha 11 y visitará al Levante para seguir con la seguidilla de triunfos por la liga local.