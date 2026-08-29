Pachuca vs Chivas EN VIVO ONLINE GRATIS Jornada 6 Apertura 2026
Continúa la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2026 con un partidazo en Hidalgo; las Chivas visitan al Pachuca en un duelo sumamente importante
Los tuzos del pachuca reciben a las chivas del guadalajara en un partido que promete muchas emociones.
Ahora van tres jugadas de Pachuca sobre el arco del Tala Rangel, aunque sin mayor peligro.
Ahora son los Tuzos quienes manejan el balón para buscar el empate; Chivas se defiende muy bien.
Gran centro desde la izquierda para Idrissi, quien mandó un pase retrasado y en el remate, Campillo mandó a tiro de esquina.
Gran pase filtrado de Romo para Efraín Álvarez, quien ante la salida de Moreno, pico el balón, pero el defensa de Tuzos salvó en la línea.
Después del gol tempranero, Pachuca adelanta líneas y trata de presionar la salida de Chivas, hasta el momento, no genera peligro.
Tremenda jugada de Hugo Camberos, quien asistió al Piojo Alvarado para que solamente la empuje y ponga el primer tanto de Chivas.
Como ya es costumbre, la afición del Guadalajara se hace presente en su mayoría en el Estadio Hidalgo.
Los primeros 45 minutos del partido entre Pachuca vs Chivas, comienzan.
A minutos de que inicie el partido. Primero se lleva a cabo el protocolo de la Liga MX.
Xabier Mancisidor y Vidal Paloma, parte del nuevo cuerpo técnico de México, estarán presentes en el partido Pachuca vs Chivas.
Después de la incertidumbre, por fin los jugadores de Chivas y Pachuca, ya saltan al campo para calentar.
La presencia de la lluvia y de tormenta eléctrica en el Estadio Hidalgo comienza a preocupar. A poco menos de una hora de iniciar el partido, se ha prohibido el ingreso de personas a la cancha.
- Carlos Moreno
- Sergio Barreto
- Jorge Berlanga
- Carlos Sánchez
- Francisco Venegas
- Elías Montiel
- Christian Rivera
- Alán Bautista
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
- Robert Nunes
El XI con el que sale el Guadalajara esta noche.
- Tala Rangel
- Santiago Sandoval
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Miguel Gómez
- Hugo Camberos
- Omar Govea
- ‘Oso’ González
- Efrain Álvarez
- Piojo Alvarado
- Ricardo Marín