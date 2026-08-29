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Pachuca vs Chivas EN VIVO ONLINE GRATIS Jornada 6 Apertura 2026

Continúa la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2026 con un partidazo en Hidalgo; las Chivas visitan al Pachuca en un duelo sumamente importante 

Por: Eduardo Cristobal Colin

Pachuca vs Chivas EN VIVO Minuto a Minuto Jornada 6
Pachuca vs Chivas EN VIVO Minuto a Minuto Jornada 6Especial
Escudo del Pachuca.
PACHUCA
01
CHIVAS
Chivas, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Los tuzos del pachuca reciben a las chivas del guadalajara en un partido que promete muchas emociones. 
primer tiempo
Minuto 20LOS TUZOS INSISTEN POR EL EMPATE

Ahora van tres jugadas de Pachuca sobre el arco del Tala Rangel, aunque sin mayor peligro. 

Minuto 17PACHUCA CONTROLA LA POSESIÓN

Ahora son los Tuzos quienes manejan el balón para buscar el empate; Chivas se defiende muy bien. 

Minuto 12CERCA PACHUCA DEL EMPATE

Gran centro desde la izquierda para Idrissi, quien mandó un pase retrasado y en el remate, Campillo mandó a tiro de esquina. 

Minuto 9SE SALVA PACHUCA DEL SEGUNDO

Gran pase filtrado de Romo para Efraín Álvarez, quien ante la salida de Moreno, pico el balón, pero el defensa de Tuzos salvó en la línea. 

Minuto 6PACHUCA QUIERE REACCIONAR

Después del gol tempranero, Pachuca adelanta líneas y trata de presionar la salida de Chivas, hasta el momento, no genera peligro. 

Minuto 2¡GOOOOOOOOOL DE LAS CHIVAS!

Tremenda jugada de Hugo Camberos, quien asistió al Piojo Alvarado para que solamente la empuje y ponga el primer tanto de Chivas. 

Minuto 1SUENA EL "¡CHIVAS, CHIVAS!"

Como ya es costumbre, la afición del Guadalajara se hace presente en su mayoría en el Estadio Hidalgo. 

Minuto 0INICIAN LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

Los primeros 45 minutos del partido entre Pachuca vs Chivas, comienzan. 

16:57 HrsINICIA EL PROTOCOLO DE LA LIGA MX

A minutos de que inicie el partido. Primero se lleva a cabo el protocolo de la Liga MX. 

16:50 HrsASÍ FUE EL CALENTAMIENTO DE CHIVAS
16:42 HrsEL NUEVO CUERPO TÉCNICO DEL TRI, PRESENTE EN PACHUCA

Xabier Mancisidor y Vidal Paloma, parte del nuevo cuerpo técnico de México, estarán presentes en el partido Pachuca vs Chivas.

16:30 HrsLAS BAJAS QUE TIENEN LAS CHIVAS ANTE PACHUCA
16:21 HrsSALEN A CALENTAR LOS JUGADORES

Después de la incertidumbre, por fin los jugadores de Chivas y Pachuca, ya saltan al campo para calentar. 

16:11 Hrs¿SE RETRASA EL PARTIDO?

La presencia de la lluvia y de tormenta eléctrica en el Estadio Hidalgo comienza a preocupar. A poco menos de una hora de iniciar el partido, se ha prohibido el ingreso de personas a la cancha. 

16:10 HrsALINEACIÓN DE PACHUCA
  • Carlos Moreno
  • Sergio Barreto
  • Jorge Berlanga
  • Carlos Sánchez
  • Francisco Venegas
  • Elías Montiel
  • Christian Rivera
  • Alán Bautista
  • Oussama Idrissi
  • Salomón Rondón
  • Robert Nunes
16:07 HrsALINEACIÓN DE CHIVAS

El XI con el que sale el Guadalajara esta noche. 

  •  Tala Rangel
  • Santiago Sandoval
  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • Miguel Gómez
  • Hugo Camberos
  • Omar Govea
  • ‘Oso’ González
  • Efrain Álvarez
  • Piojo Alvarado
  • Ricardo Marín
16:00 HrsLLEGAN LAS CHIVAS AL ESTADIO

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