Chivas: Las tres bajas que tendrá el Rebaño para enfrentar a Pachuca

Este sábado 29 de agosto, el Estadio Hidalgo será sede de uno de los partidos atractivos de la Jornada 6 del Apertura 2026: Pachuca, que atraviesa un inicio irregular, recibirá a las Chivas de Gabriel Milito en un duelo en el que los locales buscarán reencontrarse con la victoria.

El Rebaño Sagrado llega con el impulso de la goleada 5-2 sobre Tijuana y con la intención de sumar de a tres en su visita a Hidalgo, aunque seguirán contando con bajas importantes.

Las Chivas son quinto lugar general del Apertura 2026 con 10 puntos Mexsport

José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González, las bajas de Chivas ante Tuzos

Las Chivas enfrentarán a Pachuca sin tres elementos importantes por lesión. José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González no se han recuperado de sus molestias y no formarán parte de la convocatoria. Las tres bajas afectan principalmente al sector defensivo del equipo de Gabriel Milito.

Castillo y Aguirre continúan en proceso de rehabilitación y su regreso se espera para jornadas posteriores, mientras que Bryan González, con un desgarro más prolongado, todavía necesita más tiempo para volver a la competencia.

La buena noticia para el Rebaño es la disponibilidad de Richard Ledezma. El jugador, que había estado fuera por molestias, fue considerado para el viaje y estará a disposición de Milito.

Su regreso aporta profundidad y opciones tanto en defensa como en el mediocampo, lo que representa un alivio importante ante las otras tres bajas confirmadas.

Chivas necesita la victoria para seguir en los primeros lugares

El Guadalajara llega a este partido ocupando el quinto lugar de la tabla general del Apertura 2026, con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y una derrota en cinco jornadas.

Se mantiene entre los primeros puestos, muy cerca de los líderes, y una victoria en Hidalgo le permitiría consolidarse en la zona de privilegiados y seguirle el ritmo a América y al resto de los equipos de la parte superior.

Sumar de a tres ante Pachuca es fundamental para no perder terreno en una clasificación aún apretada. El Rebaño busca mantener la inercia positiva mostrada en las últimas fechas y seguir peleando por los primeros lugares de cara a las siguientes jornadas del torneo.