Bluebaum cruza los +2,700 al vencer al GM Anish Giri

Un significado muy especial contiene la victoria del alemán Matthias Bluebaum sobre el GM neerlandés Anish Giri, nacido en San Petersburgo, durante la 10ª ronda del Torneo Tata Steel, de Wijk aan Zee. Ingresa a la esfera de los 32 ajedrecistas actuales con +2,700 puntos de fuerza Elo. Fue el tercer triunfo de Bluebaum y lo coloca en la segunda plaza de la clasificación general compartida con Javokhir Sindárov y Jorden Van Foreest, a medio punto de distancia del líder Nodirbek Abdusattórov con 6 ½.

En septiembre pasado cuando empató la última partida, en juego áspero contra el francés Alireza Firouzja, en el Grand Swiss de Samarcanda y calificar junto con Anish Giri para el Torneo de Candidatos, saltó de la posición 51 a la 41 en la clasificación oficial FIDE de octubre de 2025 con 2,687 puntos. En los últimos meses ha afilado garras y colmillos con una preparación esmerada ante la perspectiva profesional de disputar la corona mundial. Al día de ayer ganó +22.2 que lo eleva en su Elo personal a los +2,701.2 y lo coloca en la posición 32 del planeta. Así aparecerá probablemente el 1 de febrero.

Su actuación ha sido notable con +3, =6, -1, su única derrota ante Sindárov. Y sus victorias son sobre tres GMs entre los diez mejores del mundo. Su espíritu agonal lo hace crecer ante los más fuertes: derrota a Vincent Keymer (2,776), 4º del mundo en la R-4; al campeón mundial D. Gukesh (2,754)) en la R-9 y ayer a Anish Giri (2,760) en la R-10.

En la recta final de la agotadora competencia Bluebaum conducirá 2 veces las piezas negras ante el esloveno Fedoseev y Abdusattórov, el astro de Uzbekistán y cierra con las blancas ante el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus.

En el Challenger Ivanchuk 1-0 a Andy Woodward y el nuevo líder es Suleymanli con 8 puntos.

Previsores del esfuerzo y con el propósito de dar confort a los jugadores los organizadores diseñaron el programa con descansos tanto el 26 como hoy jueves 29 para que los GMs den lo mejor en la recta final.

Clasificación R-10: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 6 ½. 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 6; 3) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 6; 4) Matthias Bluebaum, Alemania, 6; 5) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 5 ½; 6) Hans Moke Niemann, EUA, 5 ½; 7) Vincent Keymer, Alemania, 5; 8) D. Gukesh, India, 5; 9) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 5; 10) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 4 ½; 11) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½; 12) Arjún Erigaisi, India, 4; 13) Aravindh, Chitambaram, 3 ½; 14) Thai Dai Van Nguyen, R. Checa, 3 puntos.

Resultados R-10: 1) Abdusattórov ½ Fedoseev; 2) Bluebaum 1-0 Giri; 3) Erdogmus 0-1 Gukesh; 4) Aravindh 1-0 Nguyen; 5) Niemann ½ Praggnanandhaa; 6) Keymer 1-0 Erigaisi; 7) Sindárov ½ Van Foreest.

Emparejamiento R-11. Viernes 30 de enero: 1) ¡Van Foreest vs Abdusattórov!; 2) ¡Erigaisi vs Sindárov!; 3) Pragananandhaa vs Keymer; 4) Nguyen vs Niemann; 5) Gukesh vs Aravindh; 6) ¡Giri vs Erdogmus!; 7) Fedoseev vs Bluebaum.

Blancas: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,679.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,760.

Benoni antigua, A43.

R–10, Wijk aan Zee, 28–01–2026.

1.d4 g6 Defensa moderna. 2.c4 Ag7 3.e4 d6 4.Cc3 c5 5.d5 Axc3+ 6.bxc3 A cambio del daño en la estructura con los peones doblados en c las blancas compensan con la pareja de alfiles y la actividad desde su casllla de origen del AD. 6...e5 7.dxe6 Axe6 8.Ad3 Cf6 9.Ce2 Era posible tanto Tb1 y atacar el punto débil b7 como jugar f4 pra consolidar el centro. Bluebaum decide antes de desarrollar una ofensiva llevar a su monarca a la seguridad del enroque. 9...Ch5 10.0–0 Cc6 11.f4= Ad7= 12.h3 Una imprecisión. Mejor desarrollar el Ae3 o bie3n la Ta situarla en b1. El monarca negro está indeciso en el enroque corto ante la potencial amenaza de una probable avalancha de peones. 12...De7 13.g4 Cg7= 14.f5= Dh4 15.Cf4 Anish Giri toma una decisión audaz. Lanzarse a una ofensiva con la idea de abrir una columna y activar su Th. Acaso lo prudente hubiera sido enrocar en largo. 15...h5? Bluebaum hace una evaluación con mayor exactitud acerca de las características de la posición. La dama negra aislada no lograr coordinarse con sus piezas y su monarca en el centro es débil; paga el retraso del enroque. 16.Cg2! Dxh3 (16...Dd8 17.fxg6 0–0 18.gxf7+ Txf7 19.Txf7 Rxf7 20.Ae2+-; 16...De7?? 17.f6) 17.Tf3+- Dxg4 18.Ae2 gxf5 [18...0–0–0 19.Af4 Con la evidente amenaza de Tg3] 19.Te3! La dama ya no tiene casilla buena. 19...Dg5 20.exf5+ Ce7 21.Dxd6+- Ac6 22.Te4! Dxg2+ 23.Rxg2 Axe4+ 24.Rf2 Axf5 25.Ag5 1-0. Negras abandonan. Si 25...0–0 26.Axe7 Tfe8 27.Tg1 Ag6 28.Dd7 Cf5 29.Dxf5 Txe7 30.Axh5+- 1–0.