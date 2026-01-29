Sin maquillaje / arlamont@msn.com.mx / 29 de enero de 2026

¿CÓMO LO VEMOS?

¿Cómo estamos viendo este 2026 aquí en nuestro país, lo vemos positivo o con pavor?

R. Los expertos, en general, coinciden en que México puede esperar en 2026 continuidades y tensiones en los temas clave de Pew 2025, impulsadas por políticas de Trump, Sheinbaum y dinámicas globales como IA y migración.

Inmigración y Relaciones con EU

Mayor endurecimiento fronterizo con deportaciones masivas (posible +20% repatriaciones de 145k en 2025), caída en remesas y boom de migrantes asiáticos (47k+ irregulares) usando México como tránsito, pese a filtros del INM al 70% para Mundial 2026.

Liderazgo y Política

Sheinbaum mantiene aprobación de 60-65%, con Morena fuerte, pero polarización crece por reformas judiciales/energéticas; baja satisfacción democrática (-6%) persiste, con oposición ganando en términos locales.

IA y Desinformación

Pesimismo, IA sube a 65-70% por pérdida de empleos (especialmente creativos/manufacturing), pese a 85% de adopción digital; la desinformación online amenaza elecciones locales, con regulaciones, Morena vs. libertad expresión.

Salud, Clima y Sociedad

Clima como prioridad top (70%+ preocupación, +25 pts); confianza en vacunas estabiliza en 45% con campañas pospandemia; Gen Z (40M+) impulsa fragmentación mediática y viajes sostenibles, ampliando brechas digitales/ideológicas.

LOS MILLONES

¿Por qué algunas obras abstractas parecen “simples”, pero valen millones?

R. La aparente simplicidad del arte abstracto es engañosa. Detrás de un lienzo con líneas, manchas o geometrías hay decisiones técnicas que no son improvisadas: composición, ritmo visual, equilibrio cromático y una intención conceptual que define la obra. La neuroestética explica que el cerebro humano responde a patrones, contrastes y simetrías incluso cuando no hay figuras reconocibles. Por eso una pieza puede “mover” emocionalmente sin representar nada concreto.

Además, el valor no depende sólo de la obra, sino del contexto: la trayectoria del artista, la innovación que aporta, la influencia en otros creadores y la historia que la rodea. Un cuadro abstracto no vale millones por lo que muestra, sino por lo que significa en la conversación del arte. La paradoja es que lo que parece simple suele ser lo más difícil de lograr: que algo mínimo diga mucho.

MÁS QUE ANTES

¿Por qué los atletas de élite parecen lesionarse más que antes?

R. No es que los cuerpos sean más frágiles, sino que las exigencias son más altas. Los deportistas actuales entrenan con intensidades que hace veinte años habrían sido impensables. La velocidad del juego, la fuerza requerida y la frecuencia de competencias han aumentado. A eso se suma la especialización temprana: niños que desde los 8 o 9 años entrenan como si fueran profesionales, acumulando microlesiones que pasan factura en la adultez. La ciencia del deporte también juega un papel curioso. Hoy se detectan lesiones que antes se ignoraban o se diagnosticaban tarde. Y, por supuesto, está la presión mediática: un atleta que se lesiona no desaparece, se convierte en noticia. El resultado es una percepción amplificada. En resumen, no es que se lesionen más, es que viven en un ecosistema donde cada fibra muscular está bajo lupa.