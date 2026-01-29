Historias desvanecidas

No se ve óptimo hasta dónde se ha metido este tema de la apostada…

Desde la elaboración del aliado de las Grandes Ligas en el tema de “plataformas de juego”, de APUESTAS, pues, MGM avienta un gráfico donde pone como elegibles para el Salón de la Fama en primera votación a Mike Trout, Justin Verlander, Max Scherzer, Mookie Betts, Shohei Ohtani y a Aaron Judge.

Independientemente de que es probablemente un tema de no muy buena influencia, el notar en esa lista al samurái Ohtani como si ya fuera un tema “amarrado” que entrara al “HOF” a la primera, con esa inercia como regalada, pues no da una sensación de certeza en cuanto a una verdadera equidad (¿inequidad?), sobre todo si tomamos en cuenta que el gráfico es de una fuerte casa de apuestas, sí, tienen apuestas hasta para esos temas en algunos lares.

La lista sigue junto con la polémica, con los que “van a entrar” —así como no queriendo la cosa los deslizan— y viene Freddie Freeman, con un José Altuve quien, segurito, levantará ámpula (aunque ya haya ingresado Carlos Beltrán con el tema del espionaje y no nos hagamos), siguiendo con Kenley Jansen, Nolan Arenado, Juan Soto, Francisco Lindor, Chris Sale, José Ramírez, como que falta o como que los están “preparando”…

El título de esta entrega es por la lista que ponen de “probables, pero en la línea” con una, vaya manera de disponer del historial de los peloteros, poniendo a Andrew McCutchen, Gerrit Cole, Aroldis Chapman, Jacob DeGrom, Giancarlo Stanton, Blake Snell, Manny Machado y Paul Goldschmidt.

Nos quitamos la bronca con “jóvenes estrellas en su camino” y ahí con varios “junior”: Bobby Witt, Ronald Acuña, Vladi Guerrero, Fernando Tatis, junto a Paul Skenes, Gunnar Henderson, Elly de la Cruz, Tarik Skubal, en una selecta lista con más nombres de quienes atentamente observaremos si efectivamente un día acceden a esa “inmortalidad”.

No se ve óptimo hasta dónde se ha metido este tema de la apostada…

Sigue arreciando la discusión sobre el asunto de un posible tope salarial en el beisbol de Las Mayores y, sobre todo, en la óptica de los últimos arreglos colectivos, sobre todo el tema de los dueños resaltan algunos detalles positivos después de lo pactado en 2016, por supuesto, una consecuencia de 2006 y 2011 previamente.

Recordemos que MLB tuvo una especie de “parón” (del final de 2021 al inicio de 2022), cuando ahora los peloteros piden más y mejores condiciones, por supuesto, no le dicen que no a mejores sueldos, aun cuando algunos compañeros suyos del sindicato están quedándose sin chamba como agentes libres. Vaya lío y no sólo es en California el brete, seguiremos muy pendientes.