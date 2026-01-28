El efecto Vladdy Jr: La superestrella de los 500 millones que busca rescatar el orgullo dominicano

La selección de República Dominicana recibió una inyección de talento estelar con la confirmación de Vladimir Guerrero Jr. como parte de su roster para el próximo Clásico Mundial de Beisbol. El anuncio marca el debut del toletero de los Toronto Blue Jays en el certamen, luego de haberse retirado antes de la edición de 2023 debido a molestias en la rodilla.

A sus 26 años, Guerrero Jr. llega como una de las figuras más sólidas de las Grandes Ligas. Viene de una campaña destacada, en la que impulsó a su novena ha llegar hasta la Serie Mundial.

Guerrero Jr. representa una de las caras más reconocibles del beisbol actual. Su reciente contrato de 500 millones de dólares con los Blue Jays, uno de los más jugosos en la historia del deporte, confirma su estatus como superestrella y eleva las expectativas sobre su impacto en el torneo internacional.

La inclusión de Vladdy es especialmente significativa para un equipo dominicano que busca revancha tras la decepción de 2023. En aquella edición, una de las selecciones favoritas fue eliminada en la fase de grupos, con apenas dos victorias en cuatro juegos, un resultado que dejó una profunda sensación de deuda con la afición.

Ahora, bajo el mando de Albert Pujols, quien funge como manager, República Dominicana apunta a conformar un roster cargado de poder, experiencia y liderazgo. La presencia de Guerrero Jr. no solo refuerza el orden ofensivo, sino que también aporta un referente generacional capaz de marcar la diferencia en juegos de alta presión.

Para el toletero de 26 años, vestir por primera vez el uniforme de su nación en el Clásico Mundial representa un paso simbólico en su carrera. Hijo del legendario Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama, el primera base continúa construyendo su propio legado, ahora también en el escenario internacional.

Con un bate temido, una personalidad carismática y el peso de uno de los contratos más grandes del beisbol, Guerrero Jr. se perfila como una de las grandes atracciones del torneo. Para la fanaticada dominicana, su presencia alimenta la ilusión de volver a lo más alto y recuperar el protagonismo que históricamente ha caracterizado al beisbol quisqueyano.