Jugador de Austria jugaría ante Argentina con ¡La mandíbula fracturada!

Con tres puntos en el bolsillo tras el debutante triunfo ante Argelia, la Selección de Argentina sabe que un triunfo mañana ante Austria en Dallas le aseguraría la clasificación a dieciseisavos de final de manera anticipada.

Con un Leo Messi en plena forma y con hambre de seguir haciendo historia, seguramente el astro argentino será una pieza clave en este partido.

El accidente del defensor de Austria en el Mundial REUTERS

Sin embargo, este partido, además de ser fundamental para ambas selecciones, traerá una curiosa y hasta peligrosa actuación para un jugador.

Posch, el defensor austríaco que jugaría con mandíbula fracturada

El defensor austriaco Stefan Posch, lateral derecho de 28 años que milita en el Mainz 05, sufrió una dura lesión durante la victoria 3-1 de Austria sobre Jordania en el debut del Grupo J del Mundial 2026.

En los minutos finales del encuentro, Posch colisionó con el jugador jordano Odeh Al-Fakhouri, recibiendo un fuerte impacto en la cara que le provocó la fractura.

Inicialmente, el técnico Ralf Rangnick mostró preocupación y llegó a sugerir que una lesión que podría dejarlo fuera del resto del torneo. Sin embargo, Posch ha mostrado una gran determinación: entrenó de forma parcial con el equipo utilizando una férula especial fabricada en Los Ángeles para proteger la mandíbula.

La Federación austriaca ha confirmado que se mantiene en el plantel y su evolución es positiva, aunque su presencia ante Argentina aún no está 100% confirmada y dependerá de la evaluación médica final.

Pese al dolor y las limitaciones evidentes que implicaría jugar con una mandíbula fracturada, Posch se perfila como posible titular ante la Albiceleste.

Su experiencia en la zaga austriaca y su capacidad para aportar en ataque por la banda derecha lo convierten en una pieza clave para Rangnick, quien buscará sorprender a la Argentina de Messi en un partido clave para las aspiraciones europeas en el grupo.

¿Argentina, favorita para el bicampeonato?

La goleada 3-0 ante Argelia, con hat-trick histórico de Lionel Messi que lo igualó en la cima de goleadores mundialistas con 16 tantos, dejó una imagen arrolladora de la Selección Argentina.

El equipo mostró solidez defensiva, fluidez en el mediocampo y una versión inspirada de su capitán, lo que refuerza su condición de máximo candidato en el Grupo J y en todo el torneo.

Lionel Messi entrenando con Argentina. REUTERS

Más allá de asegurar la clasificación con una victoria ante Austria, la Albiceleste proyecta ambición mayor: defender el título conseguido en Qatar 2022 y lograr el bicampeonato, algo que solo han conseguido selecciones legendarias.