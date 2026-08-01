Juegos Centroamericanos 2026: México domina el ciclismo de montaña con dos oros y una plata

México sigue sumando preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esta vez fue el turno del ciclismo de montaña en la modalidad cross country, donde la delegación mexicana consiguió dos medallas de oro y una de plata.

Carolina Flores se quedó con el primer lugar en la rama femenil, mientras que Gerardo Ulloa y Adair Gutiérrez hicieron el 1-2 en la prueba varonil. Con estos resultados, México cerró la actividad del ciclismo de montaña en lo más alto del medallero de la disciplina y agregó tres preseas más a su cuenta general.

Carolina Flores gana el oro en cross country femenil

La ciclista mexicana Carolina Flores conquistó la medalla de oro en la prueba de cross country femenil después de completar los 23.76 kilómetros del recorrido en un tiempo de 1:24:42.

La competencia comenzó cerrada entre Flores y la puertorriqueña Suheily Rodríguez. Durante la primera vuelta, ambas ciclistas registraron un tiempo de 13:48 y se mantuvieron igualadas en la pelea por la primera posición.

Sin embargo, a partir de la segunda vuelta, la mexicana comenzó a registrar mejores parciales y consiguió aumentar progresivamente su ventaja sobre Rodríguez.

Flores mantuvo el primer lugar hasta completar los 23.76 kilómetros y cruzó la meta con una diferencia de 44 segundos sobre la representante de Puerto Rico para quedarse con la medalla de oro.

Suheily Rodríguez terminó en la segunda posición y consiguió la plata, mientras que la colombiana Ana Roa completó el podio con el bronce. Roa terminó la prueba con una diferencia de 2:11 respecto al tiempo registrado por Carolina Flores.

Gerardo Ulloa y Adair Gutiérrez hacen el 1-2 en cross country varonil

La prueba de cross country varonil también terminó con presencia mexicana en los primeros dos lugares del podio.

Gerardo Ulloa conquistó la medalla de oro después de completar los 27.72 kilómetros del recorrido en un tiempo de 1:24:08, la mejor marca de la competencia.

La pelea entre los representantes mexicanos comenzó cerrada. Adair Gutiérrez terminó la primera vuelta apenas un segundo por detrás de Ulloa, manteniéndose en la disputa por el primer lugar.

Con el paso de las vueltas, Ulloa comenzó a aumentar la diferencia y terminó el recorrido con 51 segundos de ventaja sobre Gutiérrez.

El resultado permitió a Gerardo Ulloa quedarse con el oro y a Adair Gutiérrez conseguir la plata para completar el 1-2 de México en la rama varonil.

El puertorriqueño Georwill Pérez ocupó la tercera posición y se quedó con el bronce después de terminar con una diferencia de 2:42 respecto al tiempo de Ulloa.

Adair Gutiérrez en competencia

México cierra en la cima del ciclismo de montaña

Con estos resultados terminó la actividad del ciclismo de montaña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México cerró la disciplina con dos medallas de oro y una de plata. Carolina Flores consiguió el primer lugar en la prueba femenil, mientras que Gerardo Ulloa y Adair Gutiérrez ocuparon las primeras dos posiciones en la rama varonil.

Puerto Rico terminó con una plata, conseguida por Suheily Rodríguez, y un bronce de Georwill Pérez. Colombia completó las medallas de la disciplina con el tercer lugar de Ana Roa.

Las dos preseas de oro y una de plata aumentan la cuenta de México en Santo Domingo 2026. La delegación nacional había superado las 200 medallas totales al cierre del 31 de julio y continúa incrementando su cosecha durante la jornada de este sábado, manteniéndose en la primera posición del medallero general.