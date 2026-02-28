Juárez revela frustración en el vestidor de Pumas pese a sumar ante Xolos en Liga MX

Efraín Juárez, director técnico de los Pumas de la UNAM, reconoció que existe un sentimiento de frustración en el plantel universitario tras no haber conseguido la victoria frente al Club Tijuana en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El estratega auriazul aseguró que, pese a enfrentar a un rival que acumulaba 15 partidos sin perder en casa, el equipo tenía la expectativa de llevarse los tres puntos del Estadio Caliente, una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano.

“La realidad es que no nos vamos satisfechos. Ante un rival importante que hace quince partidos no pierde en casa, sabíamos que era difícil. El equipo se comportó, generó. Esa sensación que hace muchos años no se tenía de venir a una cancha tan complicada y que a veces con el empate te ibas satisfecho… hoy en el vestidor hay frustración”, declaró Juárez.

Juninho colaboró con el gol del empate para los Pumas en la cancha de los Xolos Mexsport

El técnico felino destacó que una de las claves del buen torneo que ha tenido Pumas en el Clausura 2026 ha sido la humildad y el trabajo constante, evitando caer en excesos de confianza.

“Más allá de demostrar o decir que estamos para otras cosas o que Pumas ha regresado, hemos sido un equipo humilde. Cuando la situación ha estado bien, nos hemos callado y hemos trabajado”, señaló.

Juárez dejó claro que, aunque el empate dejó sensaciones encontradas, el proyecto sigue firme y el equipo mantiene identidad y compromiso en cada jornada.

El entrenador auriazul también expresó su satisfacción por la adaptación del grupo a su idea futbolística, resaltando la entrega mostrada tanto en entrenamientos como en los partidos.

“Estoy encantado, satisfecho, ilusionado y agradecido. Han entendido la idea, el compromiso y el esfuerzo que buscamos cada día, y lo reflejan dentro de la cancha”, concluyó.