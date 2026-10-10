Joven promesa de México anota en la derrota de Defensor Sporting ante Cerro

En el Estadio Luis Franzini, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Primera División uruguaya, Defensor Sporting y Cerro ofrecieron un partido de alta intensidad que terminó con una remontada memorable del visitante (2-3).

El Violeta abrió el marcador a los 16 minutos gracias a Xavier Biscayzacú; Nicolás Wunsch filtró un pase raso desde el sector izquierdo del área y el joven mexicano de 21 años, apareció solo por el segundo palo para empujar el balón al fondo de la red.

El gol, de gran definición y sentido de la oportunidad, puso al local en ventaja y reflejó la calidad del mexicano que se mueve con soltura entre líneas y aprovecha los espacios en el área rival.

Defensor amplió la diferencia a los 52 minutos con un tanto de Brian Montenegro, sin embargo, el Albiceleste reaccionó con carácter en el tramo final: Agustín Miranda descontó de cabeza a los 77’, Alejo Macelli igualó también de testa a los 86’ y Bruno Morales convirtió un penal en el tiempo de descuento para sellar el 3-2.

La anotación y la actuación de Biscayzacú, quien se mostró activo y participativo en la generación de juego, quedaron como el destello más brillante de un Defensor que no pudo sostener la ventaja y profundizó su irregular momento.

¿Quién es Xavier Biscayzacú, el joven mexicano que brilla en Uruguay?

Xavier Biscayzacú Vázquez nació el 28 de marzo de 2005 en Veracruz, México, mientras su padre, el exdelantero y actual entrenador uruguayo Gustavo ‘El Grillito’ Biscayzacú, jugaba en la Liga MX.

De ascendencia uruguaya y con doble nacionalidad, se formó en las inferiores de clubes como ISyD Rincón de Carrasco, Deportivo Cali, Club Ombú y, principalmente, Defensor Sporting.

Firmó su primer contrato profesional con el Violeta en octubre de 2023 y debutó en Primera División el 18 de agosto de 2024. Zurdo, de 1,67 m y con perfil de mediocampista ofensivo, se destaca por su visión, su capacidad de desequilibrio y su definición en el área chica.

Su carrera ha combinado el crecimiento en el futbol profesional uruguayo con la proyección internacional. En 2024 fue pieza clave en el tricampeonato de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay, donde convirtió el penal decisivo en la final ante Nacional.

A nivel de selecciones ha representado a México, con la que se coronó campeón del Campeonato CONCACAF Sub-20 en 2024, y también tuvo acercamientos con Uruguay, pero prefirió el proceso mexicano en las categorías menores y sigue consolidándose como uno de los jóvenes talentos más interesantes del futbol charrúa.