Queens y Kings League México: horarios y partidos de los playoffs

La Queens League y la Kings League México disputarán este domingo 11 de octubre los playoffs de la segunda edición de su torneo de copa, con cinco partidos de eliminación directa programados en El Domo.

El formato de clasificación fue diferente en cada categoría. En la Queens League avanzaron los tres primeros equipos de cada grupo, con dos clubes que obtuvieron el pase directo a semifinales y cuatro que deberán disputar los cuartos de final.

En la Kings League, seis equipos consiguieron su lugar en esta última ronda, mientras que el mejor conjunto de la fase de grupos clasificó directamente a semifinales.

América y Peluche Caligari avanzan en la Queens League

El Club América terminó como el mejor equipo de la fase de grupos femenil, con tres victorias y una diferencia de goles de +9. Ese rendimiento le permitió asegurar su presencia directa en las semifinales del torneo de copa.

El otro clasificado directo fue Peluche Caligari, equipo de los hermanos Alex y Gabo Montiel, que dominó su sector con tres triunfos y una diferencia goleadora de +6. Ambos conjuntos esperarán a los ganadores de los cuartos de final para conocer a sus rivales.

Los dos partidos de esta ronda se jugarán el domingo. KRÜ FC enfrentará a Straight Edge United a las 15:00 horas, mientras que Galácticas del Caribe se medirá con Club de Cuervos Femenil a las 16:00 horas.

KRÜ FC encabeza la clasificación en la Kings League

En la rama varonil, KRÜ FC, equipo del exfutlista argentino Sergio "Kun" Agüero, obtuvo el pase directo a semifinales después de terminar como el conjunto más destacado de su grupo. Su registro fue de dos victorias y una derrota, aunque el balance no contempla un partido perdido por abandonar el encuentro debido a diferencias con el arbitraje.

Los otros equipos tendrán que superar la ronda de eliminación directa para continuar en la competencia. Atléticos Parceros jugará contra Aniquiladores FC a las 17:00 horas; Galácticos del Caribe enfrentará a Chamos FC a las 18:00, y Club de Cuervos se medirá con Raniza FC a las 19:00 horas.

¿Dónde ver los playoffs de Queens y Kings League?

Los cinco partidos programados en El Domo podrán seguirse a través de los canales oficiales de la Kings League México en YouTube, Twitch, Kick y TikTok, además de las transmisiones de los presidentes de los equipos participantes.

La actividad comenzará a las 15:00 horas con el primer duelo de la Queens League y concluirá por la noche con el enfrentamiento entre Club de Cuervos y Raniza FC, correspondiente a los cuartos de final de la competencia varonil.