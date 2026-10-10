Atlas vs Chivas: El 'Gato' Ortiz se come un penalti en favor de Chivas 

Intenso primer tiempo del Clásico Tapatío. De momento, Camilo Vargas ha mantenido al Atlas con vida ante Chivas, sin embargo, la polémica llegó temprano con un penalti claro que Marco Antonio Ortiz no señaló.

El Rebaño, como es costumbre, inició fuerte y rápido el partido, ahí fue donde se generó la primera polémica del partido.

Un balón filtrado que peleó Ángel Sepúlveda contra Sánchez Purata, quien cayó dentro de su área y después de varios rebotes, el balón le cayó a Ricardo Marín, quien disparó, pero Jorge Sánchez salvó con la mano.

De inmediato los jugadores rojiblancos reclamaron al ‘Gato’, quien no se supo que marcó y al final, terminó sancionando la falta de Sepu.

La televisora tardó mucho en mostrar la repetición y cuando la volvieron a pasar, se ve claramente que Sepúlveda nunca cometió falta.

El exárbitro, el ‘Cantante’ Guerrero avaló el error del ‘Gato’ Ortiz y enfatizó que ni él ni el VAR señalaron el penalti en favor del Guadalajara.