Joshua y Fury, pulen detalles para la pelea más lucrativa en Reino Unido

La tan ansiada pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury está próxima a realizarse. El promotor Eddie Hearn tiene la orden de ‘AJ’ de cerrar la pelea, pero antes de volver al ring tendrá una pelea de preparación.

“Las instrucciones que tengo de AJ (Anthony Joshua) son cerrar la pelea y en eso nos vamos a centrar. No diría realmente que haya puntos de fricción, pero, obviamente, cuando recibes un contrato es muy natural responder con un montón de cosas. No es nada importante, solo detalles sobre con quién pelea en julio, cuándo pelea, dónde va a ser la pelea”, indicó Hearn.

El objetivo que tiene el promotor Eddie Hearn, es cerrar la pelea Reuters

El promotor visualiza que “La Batalla de Gran Bretaña” sea bastante seguro que se realice en el próximo mes de noviembre.

“El acuerdo que nos ofrecieron no incluye una pelea contra Tyson Fury de inmediato, y esa es nuestra opción preferida. Nos conviene, y esperamos volver al ring en julio antes de pelear contra Fury en noviembre”, aclaró.

Tyson Fury regresó al ring el pasado fin de semana Reuters

Tyson Fury regresó al ring el pasado fin de semana tras 16 meses de retiro. El sábado venció a Arslanbek Makhmudov por decisión unánime y, de inmediato, desafió a Joshua.

Tras su victoria, la plataforma Netflix anunció que se había cerrado el acuerdo para la pelea más lucrativa en la historia del boxeo británico.

Anthony Joshua viene de vencer a Jake Paul el pasado mes de diciembre, en lo que ha sido su aparición en 19 meses. Después, se vio involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria, en el que murieron dos de sus amigos más cercanos.

En la próxima quincena se espera que los médicos le den el visto bueno para reanudar los entrenamientos completos tras las lesiones sufridas en el accidente.