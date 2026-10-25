Josh Jacobs reaparece con anotación, pero los Packers caen ante los Lions

El regreso de Josh Jacobs a los emparrillados de la NFL se convirtió en la nota principal dentro de la actividad de la Semana 7. El corredor estrella de los Green Bay Packers volvió a la acción dominical luego de perderse el primer mes y medio de la temporada.

Jacobs estuvo alejado de la actividad profesional durante las primeras seis semanas de la campaña regular. Su ausencia se debió a problemas legales derivados de una acusación por violencia doméstica interpuesta por su esposa.

El egresado de Alabama llegó a un acuerdo legal y se declaró culpable para cerrar el proceso en los tribunales. Sin embargo, la NFL optó por aplicar una medida cautelar mientras duraban las investigaciones correspondientes.

La liga determinó ingresar al estelar corredor en la lista de exención del Comisionado. Esta restricción administrativa se extendió a lo largo de seis semanas, tiempo en el que no tuvo permitido participar en los entrenamientos ni pisar las instalaciones del equipo.

Números de Josh Jacobs en su regreso y el resultado ante Detroit

En su primer partido oficial de la temporada, la inactividad no pareció afectar el ritmo de juego del estelar portador del jersey número 8. Jacobs asumió rápidamente un rol protagónico dentro del plan de juego de los Packers, respondiendo al voto de confianza del cuerpo técnico.

Por la vía terrestre, la defensa rival logró contener sus acarreos dejándolo en apenas 36 yardas en 11 oportunidades. Sin embargo, su principal impacto ocurrió en el ataque aéreo, donde se consolidó como una de las válvulas de escape favoritas del quarterback Jordan Love al capturar 5 pases para 55 yardas y firmar una anotación.

A pesar del notable esfuerzo individual de Jacobs en su reaparición, Green Bay no logró salir victorioso en su visita al Ford Field. Los Detroit Lions terminaron imponiéndose con un ajustado marcador de 17-20, dejando a los Packers con un trago amargo en un duelo divisional clave.