Josh Jacobs confía en no volver a ser suspendido por la NFL pese a nuevas acusaciones en su contra

El panorama de Josh Jacobs ha tomado un nuevo giro en las últimas horas y todo apunta a que el corredor estrella de los Green Bay Packers no volverá a ser suspendido un solo juego por lo que resta de la temporada pese a las nuevas acusaciones en su contra.

De acuerdo al propio Jacobs, su equipo legal y los Packers; confían en que el corredor juegue el resto de la temporada sin importar las múltiples denuncias de abuso que recibió en días pasados.

Jacobs aseguró que dichas denuncias en su contra son completamente falsas y tienen el objetivo de dañar su imagen.

“Es una de esas cosas para mí en las que siento que realmente es un ataque contra mí, contra quién soy y contra mi carácter. Al final del día, se están diciendo muchas cosas sobre mí que son totalmente falsas”

Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre Josh Jacobs se declaró inocente ante la corte por los delitos de agresión y destrucción criminal de la propiedad por una denuncia interpuesta por su esposa tras los hechos ocurridos en el mes de mayo. Pese a esto el jugador de Green Bay fue declarado culpable y llegó a un acuerdo con la víctima.

Josh Jacobs jugó su primer partido de la temporada en la NFL con los Green Bay Packers el fin de semana pasado. Reuters

La sanción de Jacobs esta temporada

A raíz de estos actos la NFL tomó cartas en el asunto y pese a que no le impuso una sanción, si lo incluyó en la Lista de Exención del Comisionado por lo que estuvo suspendido durante las primeras seis semanas de la temporada.

Pese a no poder siquiera entrenar con el equipo, Jacobs tuvo impacto inmediato en la ofensiva de los Green Bay Packers y registra tres anotaciones en sus primeros dos juegos de la temporada.

Green Bay respalda a Jacobs

Por su parte la organización de Green Bay ha mostrado apoyo total al jugador y dejan todo en manos de la NFL ante una posible nueva suspensión, aunque están bastante confiados de tenerlos por el resto de la temporada y sin que se pierda un solo juego.

"Vamos a permitir que la NFL haga su proceso, pero anticiparía que él sea un miembro de nosotros en el futuro"