Dónde y cuándo ver UFC México 2026: Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh en vivo

La Arena Ciudad de México se prepara para ser el epicentro de una de las noches más significativas en la historia de las artes marciales mixtas en el país. Este sábado 28 de febrero, Brandon Moreno, el hombre que grabó el nombre de México en el oro de la UFC, regresa a casa para protagonizar una velada que no sólo promete pólvora, sino que también establecerá récords de longevidad y dominio estadístico.

Moreno se enfrentará al británico Lone’er Kavanagh, un aspirante que tomó el reto con poco tiempo de antelación tras una baja por lesión en la cartelera original. Con un récord de 9-1, Kavanagh llega a la capital mexicana como el "caballo negro", buscando capitalizar el escenario más hostil de su carrera para irrumpir en la élite. Para Brandon, este combate representa su presentación número 20 en la división de las 125 libras, convirtiéndose en el peleador con más actividad en la categoría, más tiempo en el octágono y más golpes conectados en la historia del peso mosca.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea?

La cartelera UFC Ciudad de México 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de febrero. La cartelera está diseñada para que la emoción escale conforme avance la noche, culminando con el choque estelar de Moreno.

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.

Inicio de Preliminares: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Inicio de Cartelera Estelar: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México). Canales y plataformas para ver el combate en México Para este 2026, los derechos de transmisión han consolidado una ruta clara para la afición mexicana. La exclusividad del evento para televisión y plataformas digitales permitirá una cobertura total del regreso del ídolo de Tijuana. Streaming (Online): La plataforma Paramount+ será la encargada de transmitir toda la cartelera en vivo. Los suscriptores pueden acceder al evento a través del plan estándar (129 pesos mensuales o 1,159 anuales).