Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo conquistan el bronce en Dakar 2026

México sumó dos medallas de bronce en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que Jorge Luis Nieblas Gutiérrez y Alan Jesús Ocampo Cano disputaron las semifinales de sus respectivas categorías.

Los representantes nacionales llegaron a esta instancia después de superar sus combates de cuartos de final; sin embargo, no consiguieron el pase a las finales y terminaron con el tercer lugar de sus divisiones. Nieblas compitió en los 70 kilogramos, mientras que Ocampo lo hizo en los 50 kg.

Jorge Luis cae ante Kazajistán en los 70 kilogramos

Jorge Luis Nieblas enfrentó al kazajo Bibarys Ashirbay en las semifinales de la categoría de 70 kilogramos. El sinaloense no logró superar a su rival y perdió por decisión unánime, con tarjetas de 0-5.

El pugilista originario de Mazatlán llegó a esta instancia después de vencer al representante de Letonia, Timurs Gulbis, también por decisión unánime, resultado que le permitió asegurar una presea para México.

Nieblas cuenta con experiencia en competencias internacionales de boxeo amateur. Entre sus antecedentes destaca el bronce que consiguió en el Torneo Internacional Boxam 2026, celebrado en Alicante, España, dentro de la categoría Sub-19 de 70 kilogramos.

Alan Ocampo también sube al podio en Dakar 2026

Por su parte, Alan Jesús Ocampo Cano disputó la semifinal de los 50 kilogramos frente al irlandés Kristian Jubani. El mexicano cayó por decisión unánime, con una puntuación de 0-5, por lo que obtuvo la medalla de bronce.

Su camino en la competencia comenzó con una victoria ante Yik Kan Chan, de Hong Kong, y continuó con el triunfo frente a Huriwaka Dean, de Nueva Zelanda, en los cuartos de final. Ambos combates los ganó por decisión unánime.

Con estos resultados, Ocampo y Nieblas concluyeron su participación en el torneo de boxeo de Dakar 2026 con una medalla de bronce cada uno, ampliando la presencia de México en el podio de la justa juvenil.

México amplia su cosecha de medallas en Dakar 2026

La delegación mexicana ha conseguido subir al podio en distintas disciplinas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Entre los resultados más destacados se encuentran las medallas de plata de Karen Ríos, en lucha de playa; Guillermo Cortés, en taekwondo, y Carlo Cruz, en salto con garrocha.

También sobresalen los bronces de Daniel Saborío y Victoria Fernanda García en natación; Kendra Duany, en lanzamiento de disco; el equipo mexicano de béisbol 5; Aline Herrera, en taekwondo, y Alison Salinas, en lanzamiento de martillo. A esta lista se suman Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo, quienes consiguieron subir al podio en boxeo.