Dakar 2026: México consigue medallas en taekwondo con Aline Herrera y Guillermo Cortés

La delegación mexicana sigue destacando en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de conseguir sus primeras medallas en taekwondo gracias a las actuaciones de Aline Saraí Herrera Martínez y Guillermo Cortés Labastida.

Los dos representantes nacionales aseguraron un lugar en el podio en sus respectivas categorías: Aline consiguió la medalla de bronce en los 55 kilogramos, mientras que Guillermo obtuvo la presea de plata en los 63 kilogramos, después de clasificarse a la gran final de su categoría.

Aline Herrera consigue el bronce para México en taekwondo

En la rama femenil, Aline Saraí Herrera tuvo una destacada participación desde las primeras rondas de la competencia. La mexicana consiguió su boleto a las semifinales tras derrotar a la alemana Damija Hadzic y a la representante de Gabón, Iguewa Kowengue, en ambos enfrentamientos por dos sets a cero.

Estos resultados le permitieron asegurar un lugar en el podio y colocarse entre las cuatro mejores competidoras de la categoría de 55 kilogramos.

En las semifinales, Herrera se enfrentó a la tunecina Yasmine Haouani en un combate muy disputado. La mexicana comenzó con ventaja al imponerse en el primer set por 10-6; sin embargo, su rival reaccionó y ganó el segundo episodio por un contundente 17-0.

En el último set, Aline estuvo cerca de conseguir la victoria, pero una patada de Haouani cuando restaban 16 segundos definió el enfrentamiento con marcador de 9-8.

De esta manera, la mexicana aseguró la medalla de bronce en Dakar 2026, convirtiéndose en una de las protagonistas de la participación nacional en el taekwondo juvenil.

Guillermo Cortés se quedó con la medalla de plata

Por su parte, Guillermo Cortés Labastida también protagonizó una destacada actuación en la categoría varonil de 63 kilogramos.

El jalisciense comenzó su camino en los cuartos de final, donde superó al tunecino Adam Hasnaoui con marcadores de 15-6 y 12-4, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

En las semifinales se encontró con el turco Ibrahim Efe Duzel. Aunque perdió el primer set por 12-10, el mexicano protagonizó una gran remontada al ganar el segundo episodio por 24-14 y dominar el tercero con un contundente 12-0.

Con esta victoria, Guillermo Cortés clasificó a la final, donde se quedó con la medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En la gran final, Guillermo cayó ante Abdallah Alzawahra de Jordania, por lo que el sueño de conseguir el oro no se pudo completar, pero el taekwondoin mexicano consiguió un gran resultado en la justa deportiva de Dakar.

México suma sus primeras medallas en taekwondo en Dakar 2026

Las actuaciones de Aline Herrera y Guillermo Cortés representan un importante resultado para la delegación mexicana en Dakar 2026, al colocar al país en el medallero de una de las disciplinas con mayor presencia internacional.

Mientras Aline aseguró el bronce, Guillermo buscó subir a lo más alto del podio en su combate ante Abdallah Alzawahra consiguiendo la plata.

Con estos resultados, el taekwondo mexicano confirma el talento de una nueva generación de deportistas y alimenta las expectativas de conseguir más medallas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud.