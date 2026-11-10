Plata en salto con garrocha para México con Carlo Cruz en Dakar 2026

Carlo Cruz Tovar ganó la medalla de plata para México en el salto con garrocha de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El queretano de 17 años superó 4.85 metros en la final del Complejo Iba Mar Diop, en Senegal, donde el francés Axel Faye se llevó el oro con 4.95 metros.

Cruz libró los 4.70 y los 4.85 metros al primer intento, antes de fallar sus tres oportunidades en 4.95. El tailandés Tanakorn Daengmanee también superó los 4.85 metros en su primer salto, pero necesitó dos intentos para pasar los 4.70. Ese fallo marcó la diferencia en el desempate y le dio la plata al mexicano.

Cruz Tovar llegó a Senegal con la mejor marca personal de los ocho inscritos. Sus 5.15 metros, conseguidos el 18 de mayo en la Olimpiada Nacional de Guadalajara, fueron el cuarto mejor registro mundial Sub 18 en la previa de la justa. En aquella competencia, el queretano mejoró tres veces el récord mexicano de la categoría al superar 5.04, 5.12 y 5.15 metros.

De la gimnasia al podio en Dakar

Carlo Cruz comenzó en la gimnasia artística y se pasó a la garrocha alrededor de los 12 años, cuando ingresó a la escuela de Talentos Deportivos. En entrevista con CódigoQro, el queretano recordó que le atrajo una prueba en la que podía aprovechar lo que ya sabía hacer como gimnasta. Después de cinco meses de entrenamiento, Cruz saltó 2.80 metros en su primera competencia, un torneo municipal.

Bajo la dirección de Francisco Montano, Cruz Tovar ganó oro en los Nacionales Conade de 2024 y repitió en 2025. Ese año debutó en competencias internacionales con plata y 4.55 metros en el Campeonato Iberoamericano Sub 18 de Asunción, Paraguay. En julio de 2026, el queretano ganó el Campeonato NACAC Sub 18 en Apizaco, Tlaxcala, con 4.90 metros, récord del certamen.

Cruz también se midió con atletas de mayores en 2026. En junio fue segundo en el Nacional de Primera Fuerza con 4.95 metros, la misma altura que el campeón Víctor Manuel Castillero. En agosto terminó séptimo con 4.80 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Antes de viajar a Senegal, Cruz Tovar fue elegido ganador del Premio Estatal del Deporte de Querétaro 2026 en la categoría juvenil. El garrochista, estudiante de la Preparatoria Sur de la Universidad Autónoma de Querétaro, contó en julio que su meta era competir algún día en unos Juegos Olímpicos de mayores. En Dakar, subió al podio en su primera cita olímpica juvenil.