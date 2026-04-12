Johan Vásquez lidera dramática victoria del Genoa sobre Sassuolo en la Serie A

El defensor mexicano Johan Vásquez demostró una vez más su jerarquía en el futbol italiano. Con el gafete de capitán bien puesto en el brazo, el zaguero completó los 90 minutos en la agónica victoria del Genoa por 2-1 frente al Sassuolo. Este resultado, conseguido en el mítico césped del Stadio Luigi Ferraris, representó un tanque de oxígeno puro para las aspiraciones del conjunto local, que busca asegurar su permanencia en la máxima categoría de la Serie A.

Desde el silbatazo inicial, el duelo táctico entre los estrategas campeones del mundo en 2006, Daniele De Rossi y Fabio Grosso, prometió sacar chispas. La escuadra visitante amenazó primero cuando Andrea Pinamonti mandó un remate de cabeza apenas por encima del travesaño. Sin embargo, el cuadro genovés respondió rápido mediante un disparo de Vitinha, mismo que exigió al máximo al guardameta Arijanet Muric, quien realizó una atajada espectacular hacia su izquierda para mantener el cero en su portería.

Johan Vásquez celebrando el triunfo del Genoa. Foto de FB: Genoa CFC

El candado defensivo finalmente se rompió al minuto 18. El mediocampista Ruslan Malinovskyi sacó un zapatazo impresionante desde fuera del área. El balón viajó directo al ángulo superior, dejando a Muric como un simple espectador de una auténtica obra de arte. La locura estalló en las gradas, mientras Johan Vásquez ordenaba a sus compañeros desde el fondo para no ceder espacios ante la urgencia del rival.

EL LIDERAZGO DE JOHAN VÁSQUEZ EN LA ZAGA DEL GENOA

Justo cuando los equipos se dirigían al descanso, los ánimos se encendieron. Una fuerte bronca física en el túnel de vestuarios provocó que el árbitro mostrara la tarjeta roja directa a Mikael Ellertsson por parte de los locales y a Domenico Berardi por el lado visitante. Ambos conjuntos se quedaron con diez hombres para afrontar la parte complementaria, lo que modificó por completo el guion original del partido.

Johan Vásquez con chamarra del Genoa. Foto de FB: Genoa CFC

A pesar de perder a su principal figura ofensiva, el Sassuolo lució mucho más peligroso en el arranque del segundo tiempo. La insistencia rindió frutos gracias a una jugada de táctica fija. Tras un tiro de esquina, Tarik Muharemovic ganó el duelo aéreo dentro del área y el esférico quedó a la deriva. El canadiense Ismaël Koné reaccionó más rápido que todos los defensores y mandó guardar el rebote para decretar el empate parcial.

Fue en este momento de máxima tensión donde la figura del capitán mexicano cobró mayor relevancia. Johan Vásquez se multiplicó en la zona baja, cortando centros venenosos, anticipando a los delanteros y ganando duelos individuales para mantener con vida a su escuadra. Su presencia física transmitió seguridad a un equipo que parecía tambalearse ante la presión constante de la visita.

CIERRE DRAMÁTICO Y TRES PUNTOS DE ORO

Con el reloj en contra y el empate en el marcador, Daniele De Rossi movió sus piezas desde el banquillo y la apuesta resultó ganadora. El recién ingresado Junior Messias tomó la pelota en los linderos del área, desparramó a un defensor con pura habilidad y armó una pared milimétrica con Stefano Sabelli. Con la punta del botín, Messias logró filtrar un pase que superó la lenta reacción de Muric, dejando la mesa servida para que Caleb Ekuban empujara el balón al fondo de las redes vacías.

Jugadores del Genoa celebrando ante Sassuolo. Foto de FB: Genoa CFC

El gol desató la euforia total en el Stadio Luigi Ferraris. Con esta victoria agónica, el Genoa dio un salto espectacular en la tabla general, alcanzando el decimotercer puesto con 36 puntos. Esta cifra los aleja a nueve unidades de la zona de descenso, cuando restan únicamente seis jornadas por disputarse en el calendario. Por su parte, el Sassuolo se quedó estacionado con 42 puntos, aunque ya con la tranquilidad de tener la salvación asegurada matemáticamente antes de arrancar este duelo.

El desempeño de Johan Vásquez dejó claro que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en Europa. Consolidado como líder indiscutible de la zaga y portando con orgullo la cinta de capitán, el seleccionado mexicano es hoy una pieza inamovible en el esquema de su equipo.