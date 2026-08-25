¿Cuándo es el debut de Rodri con el Barcelona? 

El FC Barcelona arrancó la temporada de LaLiga con una contundente victoria a domicilio ante el Elche, un resultado que no solo suma los tres primeros puntos, sino que genera confianza en el proyecto de Hansi Flick.

Ahora la atención se centra en el Spotify Camp Nou, donde el Barca recibirá al Athletic Club en el partido aplazado de la primera jornada. Será el regreso oficial a casa ante la afición, un escenario que siempre eleva la ilusión y marca el verdadero comienzo de la temporada en casa.

Rodri confirmó que llegar a Barcelona siempre era su prioridad FC Barcelona

El debut de Rodri con los culés está muy cerca

Rodri Hernández, el gran fichaje del verano, lleva ya varios días en la disciplina azulgrana. Tras la firma del contrato el 18 de agosto y una operación menor de espalda que retrasó su puesta a punto, el madrileño había trabajado de forma individual.

Esta semana, sin embargo, dio el salto definitivo: el lunes completó su primera sesión completa con el resto de la plantilla y este martes volvió a entrenar con el grupo de titulares.

El técnico alemán Hansi Flick ha ido midiendo los tiempos del campeón del mundo y Balón de Oro 2024. Rodri no entró en la convocatoria para el partido de Elche, pero su progresión ha sido rápida.

Fuentes del club y reportes de la prensa catalana coinciden en que el centrocampista está listo para tener minutos este jueves ante el Athletic Club en el Camp Nou.

El debut, por tanto, podría producirse precisamente en ese encuentro del 27 de agosto. Sería la primera aparición oficial de Rodri como jugador del Barcelona, un momento muy esperado por la afición y que marcaría el arranque de una etapa que el propio jugador ha definido como “un sueño”.

Con Rodri, ¿El Barcelona podrá por fin ganar la Champions?

La llegada de Rodri ha generado una ilusión especial entre la masa social azulgrana. No solo por su calidad técnica, inteligencia táctica y liderazgo, sino por el momento en el que se produce: el Barça busca recuperar el protagonismo continental y el español llega con el aura de haber levantado el Mundial y de ser uno de los mejores mediocentros del planeta.

Muchos ven en él la pieza que faltaba para equilibrar el centro del campo junto a Pedri, Fermín o Dani Olmo. En el entorno del club se habla abiertamente de que Rodri puede ser el futbolista que ayude a romper la larga sequía de títulos en la Champions League, una competición que el Barcelona no gana desde 2015.

El tiempo dirá si esa expectativa se cumple, pero lo cierto es que el debut del nuevo “maestro del espacio-tiempo” se acerca y el Camp Nou espera con ganas verlo estrenar de azulgrana.