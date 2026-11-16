El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, insistió en que su atención no está dividida ante su marcha al Manchester United, mientras se prepara para dirigir al combinado norteamericano por última vez.

El argentino firmó un contrato para dirigir a Estados Unidos hasta el Mundial 2030, pero la semana pasada aceptó ponerse al frente del club de la Premier League.

Pochettino dispondrá de poco tiempo antes de su primer partido con el United, ya que se incorporará al equipo el miércoles y este se enfrentará el domingo a su archirrival, el Liverpool, en Anfield. Por ello, su decisión de quedarse con la selección estadounidense para el partido de la Concacaf contra Haití ha sido objeto de críticas.

"Para mí no es difícil. Creo que estamos bien preparados para cambiar con rapidez, como un jugador, de la selección a los clubes. De un partido en el que no juegas bien a otro en el que tienes que estar listo de nuevo. De una acción a la siguiente", dijo Pochettino a la prensa antes del partido.

Lo importante hoy es centrarnos aquí, en Cincinnati, en el partido de mañana contra Haití. Pero, sin duda, en cuanto terminemos ese partido, empezaremos a centrarnos al 100% en nuestro próximo proyecto", señaló.

Manchester United luchará por salir de la zona de descenso con el técnico argentino, quien mejoró la selección masculina de Estados Unidos, que durante mucho tiempo había ido a la zaga de su homóloga femenina en cuanto a éxitos sobre el terreno de juego.

Llevó a los estadounidenses a la final de la Copa Oro de 2025, donde cayeron ante México, y los condujo hasta los octavos de final del Mundial de este año, celebrado en su propio país.

Pochettino ya ha enviado a miembros de su cuerpo técnico a Mánchester para preparar su llegada:

"Ese era el plan cuando acordamos las condiciones con el Manchester United y con la selección nacional. Allí lo están preparando todo porque el miércoles, cuando lleguemos, no habrá ni un momento de respiro", afirmó.

BFG