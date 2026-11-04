Jesús de Miguel será sepultado en Navahermosa este jueves

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, será enterrado este jueves en el municipio de Navahermosa, en la provincia de Toledo, España. El futbolista falleció este martes, víctima de un impacto que sufrió durante el partido ante el Andorra de LaLiga Hypermotion.

Se prevé que a las 15:00 horas locales se realice una misa en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

Posteriormente, se trasladará el féretro al cementerio de la localidad. Al entierro está previsto que esté presente el equipo y el Consejo de Administración del Tenerife.

El Ayuntamiento de Navahermosa decretó tres días de luto oficial en señal de respeto Reuters

El Ayuntamiento de Navahermosa decretó tres días de luto oficial en señal de respeto, condolencia y reconocimiento. Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.

Este miércoles, se dieron a conocer que los partidos del Tenerife y el Andorra fueron aplazados.

BUEN GESTO DEL ALMERÍA A LA FAMILIA DE JESÚS DE MIGUEL

El equipo de la UD Almería indicó que todos los ingresos que recaude de las entradas para el partido frente al Tenerife, se destinará a la familia de Jesús de Miguel.

“Impulsados por nuestro sentido de la responsabilidad social y humanitaria, y por nuestra firme convicción de la importancia de la solidaridad y de estar al lado de todos los miembros de la comunidad futbolística, especialmente en momentos tan difíciles, la UD Almería, por iniciativa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, decidió destinar la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su partido en casa contra el CD Tenerife de la jornada 34, a apoyar a la familia de Jesús de Miguel”, indicó el club andaluz.