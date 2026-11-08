Checo Pérez rescata el lugar 18 en Brasil tras otra falla en pits de Cadillac

En medio de condiciones meteorológicas cambiantes, el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en la posición 18 del GP de Brasil tras largar desde el fondo de la parrilla, mientras que su compañero Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida por un fallo mecánico previo a la formación, una falla más que se suma a la lista de problemas que Cadillac ha enfrentado en su año de debut dentro de la Fórmula 1.

Pérez, quien inició desde el casillero 22 por penalizaciones tras cambiar componentes de la unidad de potencia, arrancó con neumáticos intermedios bajo la lluvia inicial. El tapatío gestionó el secado de la pista realizando la transición a gomas de piso seco, colocándose en la pelea directa de la zona media frente a Carlos Sainz (Williams) y el local Gabriel Bortoleto (Audi). Sin embargo, una parada excesivamente lenta en el garaje frenó su progreso antes de que el regreso de la lluvia en los últimos diez giros lo obligara a realizar un nuevo cambio de llantas.

"Creo que fue una carrera muy difícil, con condiciones mixtas entre mojado y seco. Estuvo muy apretado, así que creo que logramos armar un buen final, peleando con los otros autos. Tuve una buena arrancada y logré pasarlo (a Bortoleto) de inmediato. Después estuve peleando con él y con Carlos, pero desafortunadamente tuvimos una parada en pits muy lenta”, dijo.

Checo Pérez indicó que deben trabajar dentro de la escudería para resolver las complicaciones en las detenciones en boxes dado que esta es la segunda ocasión que se volvieron a presentar.

“Creo que es el mismo problema que experimentamos en México, así que definitivamente es algo en lo que debemos trabajar. Necesitamos asegurarnos de reparar nuestras herramientas y hacer todo bien para, con suerte, tener un final de temporada mucho más fuerte", explicó Checo Pérez tras la competencia.

La frustración en la escudería norteamericana comenzó desde minutos antes del semáforo verde, cuando la tuerca de la rueda trasera derecha del monoplaza de Bottas se barrió durante el montaje previa a la salida a la grilla, lo que obligó a retirar el vehículo número 77 antes de iniciar la prueba.

Cadillac destaca el trabajo de Checo Pérez en Brasil

El director del equipo, Marcin Budkowski, lamentó los inconvenientes operativos al concluir la gira de tres carreras consecutivas en América:

"Fue un día difícil, empezando por una tuerca trasroscada en el auto de Valtteri en las vueltas a la parrilla, lo que lamentablemente nos obligó a retirar el auto antes del inicio. Es un final frustrante para un triplete”

“Por el lado de Checo, condujo bien, gestionando las condiciones cambiantes, y el equipo tomó buenas decisiones estratégicas para superar a algunos de nuestros competidores y terminar P18 a pesar de una parada lenta. La lluvia al final no fue lo suficientemente disruptiva como para sacudir el clasificador, pero fue una actuación sólida de Checo, manteniendo el ritmo con nuestros competidores más cercanos".