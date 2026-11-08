Landon Donovan arremete contra las instalaciones y vestidores de León: “era asqueroso”

Landon Donovan, uno de los rivales históricos más grandes que ha tenido el futbol mexicano, volvió a dar de qué hablar tras recordar su fugaz paso por nuestro país con el Club León y reveló detalles sobre las malas condiciones en las que la instrucción esmeralda se encontraba en esos momentos.

Durante su participación en el podcast Unfiltered Soccer, el histórico de los Estados Unidos habló sobre su experiencia en con los panzas verdes y arremetió por completo en contra de las instalaciones y el centro de entrenamiento.

Malas condiciones en León

Donovan reveló las precarias condiciones de los vestidores que le tocó vivir durante su estancia en la Liga MX, haciendo un énfasis especial en el deterioro extremo y la falta de higiene en las instalaciones del equipo.

"Ni siquiera puedo describirte lo malas que eran las instalaciones, teníamos una especie de llave que salía de la pared como regadera, estaba sucio, era asqueroso, los baños no funcionaban, es difícil de imaginar", reveló el exatacante norteamericano

A pesar de recordar ese trago amargo, Donovan señaló que con el paso de los años las situaciones han mejorado y aseguró que León ha dado pasos agigantados en sus instalaciones, por lo que la situación actual es completamente diferente.

El delantero Landon Donovan ya cuenta con una buena condición física. Foto: Mexsport

De igual forma, Landon Donovan aseguró que casos como el de las instalaciones de León son la razón principal por la que los jóvenes futbolistas no quieren jugar en Sudamérica y el nivel del futbol en dicho lado del orbe ha ido a la baja.